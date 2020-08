Il Decreto Cura Italia ha previsto una proroga sui termini di presentazione delle domande di indennità di disoccupazione Naspi, Dis Coll e disoccupazione agricola. Normalmente la domanda va presentata entro 68 giorni ma con la proroga e per tutti gli eventi di disoccupazione verificatisi nel 2020, il termine ultimo di presentazione della domanda è fissato in 128 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Termini presentazione domanda disoccupazione

Una lettrice scrive per chiedere: Buongiorno vi sottopongo il mio quesito. Lavoro nel privato da 5 anni. Ho lasciato il contratto di lavoro accettando una supplenza personale ata. La supplenza sarebbe durata fino al 22 febbraio scorso con una indennità fuori nomina (avevo da poco partorito)fino al 18 maggio 2020. Dal 18 maggio ho presentato domanda naspi. Inizialmente accolta ma ad oggi sospesa con i pagamenti in quanto mi è stato detto che non mi tocca. La domanda doveva essere presentata in data 22 febbraio e non 18 maggio. Spero in un vostro riscontro. Saluti

La mia risposta via mail : Nel 2020 il termine per la presentazione della domanda NAspi è di 128 giorni: se anche l’ha presentata il 18 maggio si trovava ancora all’interno del termine per la presentazione. Le consiglio di fare ricorso.

La nostra lettrice, però, incerta, scrive ancora: Io stamattina sono stata all Inps di persona. Lo sportello che mi ha ricevuto mi ha parlato di 68 giorni di tempo per presentare la domanda non 128. Dove posso trovare un riferimento legislativo che evidenzi questa cosa in modo da potermi appellare? Grazie e saluti.

Il riferimento normativo per lo slittamento dei termini di presentazione della domanda di disoccupazione è rappresentato dal Decreto Cura Italia stesso ma è riportato anche sul sito dell’INPS in cui si specifica chiaramente che “Per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, estendendo così il termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.Le domande respinte perché presentate fuori termine saranno riesaminate d’ufficio.”

Il tutto in ogni caso è stato riassunto nel messaggio INPS numero 1286 del 20-03-2020.

