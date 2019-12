Natale 2019: attenzione a quali regali fate alle donne dello zodiaco

Ecco avvicinarsi il Natale, è tempo di regali e per chi non ha già provveduto ecco alcuni consigli per non fare regali sbagliati. Le più permalose sono le donne, guai a fargli un regalo sbagliato e che non è di loro gradimento, e allora facciamoci aiutare dalla zodiaco, il regalo deve risultare sempre unico e speciale, mai un qualcosa di poco utile e poco piacevole.

Vediamo quali sono i regali da evitare da fare alle donne a Natale 2019 segno per segno

Ariete: se sapete che la vostra donna non ama il romanticismo, guai a regalare qualcosa di prettamente natalizio, un capo di prestigio sicuramente verrà molto apprezzato.

Toro: dovete cercare di trovare qualcosa unico e di personalizzato, non regalate mai qualcosa di già preconfezionato.

Gemelli: sono donne molto allegre e vi conviene puntare a qualcosa di spiritoso e divertente, non andate sull’intimo, potrebbe non prenderla tanto bene.

Cancro: con loro dovete trovare qualcosa di prezioso, un gioiello qualsiasi va bene. Non andate sulle cose intellettuali, regalargli un libro potrebbe sembrare una costrizione a leggere, evitatelo.

Leone: non andate vicino ai vestiti, le donne leone amano sceglierseli da sole. Una serata romantica in un ristorante potrebbe fargli davvero piacere.

Vergine: non amano cose banali, le potete stupire regalandogli una borsa o un portafogli, ma fate attenzione che sia di valore.

Bilancia: il regalo non deve essere una cosa banale, qualunque cosa sia deve essere regalato in modo originale, a partire dalla confezione e a come gli viene dato, tutto il resto deve seguire il metodo.

Scorpione: non andate sulle cose banali, dovete trovare un regalo che risulti davvero originale e scelto apposta per lei.

Sagittario: un bel viaggio insieme o un percorso spa potrebbero essere il regalo ideale, non regalate cose troppo natalizie tipo candele o pacchetti pre-confezionati.

Capricorno: non amano le cose troppo natalizie, sarebbe gradito un bel profumo o una bella confezione di trucchi di qualità.

Acquario: a questo tipo di donne l’unico regalo che può colpire e un regalo che gli ricordi chi l’ha fatto, tutto il resto è indifferente.

Pesci: amano i libri, attenzione non quelli banali, devono essere libri introvabili, ad edizione limitata.

