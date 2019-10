Siamo ad ottobre, l’estate è ormai lontana mentre sembra avvicinarsi sempre di più un’altra grande occasione amata da grandi e piccini: il Natale. Il Natale non è solo stare a casa, in famiglia oppure con amici, ma è anche tutto quel periodo che anticipa quella data precisa, e cosa fare in quei giorni? Beh, ci sono tanti mercatini in Italia da poter vedere in attesa di quel giorno così magico, diamo loro un’occhiata.

I mercatini di Natale più belli in Italia

Firenze

Poche persone possono dire di non amare Firenze,una splendida location di numerosi mercatini di Natale.

In Piazza di Santa Croce si può trovare lo svolgimento del mercatino classico, in perfetto stile tedesco.

Tra di essi troviamo gli espositori dell’artigianato e della gastronomia locale,ma anche la gastronomia delle regioni d’Italia e da altre zone dell’Europa e alcuni stand dedicati ai dolci e ai prodotti tipici dei mercatini di Natale tedeschi.

Arezzo

Ad Arezzo troviamo il Mercatino Tirolese, il Villaggio di Natale Lego, la ruota panoramica e tanti eventi in giro per la città.

Inoltre, segnate queste date: dal 17 novembre al 26 dicembre 2019 ospiterà il più grande mercato tirolese d’Italia.

Mentre, in piazza Grande troverete 34 casette di legno disposte intorno ad una grande baita

Mercatini di Natale 2019 Bolzano

A Bolzano l’appuntamento è in Piazza Walther con lo storico mercatino di Natale tra i più famosi d’Italia. Le casette tradizionali ospitano la gastronomia tipica della zona. Non mancheranno quindi strudel e succo di mela caldo e vin brulée. Il massimo risalto è dato però all’artigianato. Il 30% delle casette del mercatino di Bolzano devono ospitare (per legge e per tradizione) prodotti di artigianato locale e di qualità. Da Bolzano partite alla scoperta del Trenatale del Renon, il mercatino di Natale sul trenino storico.

Trento

I mercatini di Natale di Trento sono molto più recenti rispetto a quelli di Bolzano ma stanno acquistando negli anni sempre più importanza. L’atmosfera natalizia è garantita.

Ci sono casette di legno in piazza Fiera sono 70 a cui si aggiungono le 16 casette dedicate ai sapori del territorio.

Vipiteno

A Vipiteno la tradizione alto-adesina dei mercatini di Natale raggiunge il suo apice.

La cittadina è situata a soli 50 km da Innsbruck e con il Tirolo condivide tradizioni culinarie e natalizie. Le casette di legno profumano di mele fritte e di strauben ed il vin brulée è speziato come da tradizione.

