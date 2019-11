Natale: la scienza conferma che anticipare le decorazioni, ci rende più felici

Per la scienza chi a Natale decora la casa in anticipo con gli addobbi natalizi, si sente più felice. Anticipare la tradizione e creare l’atmosfera del Natale risveglia negli adulti il fanciullo che vive all’interno di tutti noi. Secondo gli esperti, il Natale ci ricorda il nostro passato facendocelo rivivere, fa benissimo al nostro umore e ci fa dimenticare i problemi quotidiani, la tanta noia, le nostre liti.

Il Natale è un occasione per molti soggetti di tornare indietro nel tempo rendendoli più felici, addirittura appendere addobbi natalizi fuori dalla porta, aiuterebbe a migliorare i rapporti con i vicini. La tradizione ci insegna che fare l’albero di Natale e addobbare la nostra casa dentro e fuori, si ha come data per tradizione l’8 dicembre.

Negli ultimi periodi questa data per gli addobbi si è sempre più anticipata, si vedono nelle case, nei negozi, nei supermercati, già da tempo addobbi e cibo natalizio, e siamo appena al 18 novembre. La stessa Ikea ha messo in vendita sabato 16 gli alberi di Natale freschi. Per le strade in alcune città d’Italia, anche se non sono state ancora accese, sono state già montate le luminarie.

Chi addobba casa in largo anticipo, nella maggior parte dei casi, ha delle motivazioni nostalgiche o per resuscitare la magia del Natale. In un mondo in cui viviamo pieno di stress e ansie, le persone riescono ad associare il Natale con la felicità evocando forte sentimenti legati all’infanzia. Le decorazioni ci danno ancora delle emozioni e delle eccitazioni di come è quando eravamo bambini.

