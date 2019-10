NEETs in Entrepreneurship, lancia la formazione gratis per 1600 giovani

Il progetto di cui vi vogliamo parlare si intitola ‘NEETs in Entrepreneurship – Match the Future!’ ed è una iniziativa voluta da Junior Achievement, organizzazione non profit la quale lavora nel settore dell’educazione economico-imprenditoriale. Questo progetto è davvero positivo dato che prevede opportunità di formazione gratuita per tutti qui giovani che non lavorano e che non studiano. Alla base di questo progetto c’è la volontà di far aumentare l’occupazione giovanile, creando per loro le migliori possibilità di trovare lavoro.

NEETs in Entrepreneurship, prende avvio il progetto di formazione gratis per 1600 giovani

Il programma è attivo nei seguenti paesi: Italia, Romania, Bulgaria e Spagna, che sono i luoghi più colpiti dalla disoccupazione giovanile.

Si tratta di un corso intensivo che combina l’uso di fondamenti neurofisiologici, tecniche comunicative e di leadership e active coaching.

Come già anticipato dal titolo, per poter partecipare non c’è bisogno di cacciare nemmeno un euro, la partecipazione è, quindi, del tutto gratis ed è rivolta a 1600 allievi fino a 29 anni, di cui 400 saranno selezionati in Italia.

Questo progetto vuole contrastare l’abbandono scolastico, a causa del quale solo lo scorso anno il 14,5% dei ragazzi fra i 18 e i 24 anni è risultata in possesso di un titolo secondario inferiore e fuori dal sistema di istruzione e formazione.

Così Junior Achievement Italia ha deciso di offrire a 1.000 studenti delle scuole superiori corsi di formazione e consulenza per incentivarne l’inserimento nel mondo lavorativo.

Chi sono i destinatari?

Il progettp NEETs in Entrepreneurship è rivolto ai candidati di età compresa tra i 18 e i 29 anni, con poche competenze lavorative, disoccupati da molto tempo, a rischio povertà o esclusione sociale.

Per potervi partecipare, i candidati non devono essere impregnati in percorsi di studio o formazione.

Il programma

Almeno per quanto sappiamo, in Italia il programma è costituito da lezioni frontali, online e workshop.

Il programma sarà articolato nei seguenti moduli:

-Modulo online, della durata di 3 ore, con approfondimento dei concetti di impresa e di imprenditore, per focalizzare l’attenzione sul ‘pensiero imprenditoriale’ ed esaminare alcune ‘storie di imprenditorialità’;

-Innovation Camp, durante il quale i partecipanti saranno riuniti in team per imparare a lavorare insieme e apprendere competenze trasversali come lo spirito di innovazione e il public speaking, affrontando una sfida innovativa ed elaborando idee che possano risolvere il problema di partenza;

FROG Leadership Training, della durata di 25 ore da portare a termine in 5 giorni, incentrato sulla leadership e la motivazione.

Dove e quando?

I primi due Innovation Camp si terranno in Liguria e Lombardia, nelle seguenti sedi e date:

– Genova – 11 novembre, come evento in anteprima del Salone Orientamenti;

– Milano – 14 novembre, alla presenza dei partner internazionali di progetto.

Al termine del Leadership Training tutti coloro che hanno partecipato avranno la possibilità di scegliere uno dei seguenti percorsi:

-partecipare al programma Impresa in azione, della durata di 50 ore, che prevede una formazione imprenditoriale intensiva per arrivare ad aprire una propria impresa, e la possibilità per i 10 migliori progetti di accedere un contributo a fondo perduto, grazie a 65.000 euro in totale messi a disposizione da Junior Achievement, per finanziare i propri progetti imprenditoriali;

-partecipare altri interventi di orientamento al lavoro, quali workshop, occasioni di job shadowing, colloqui individualizzati con mentori e opportunità di stage presso aziende partner, con la possibilità di accedere alla community JA Alumni Italia.

Come partecipare?

Per poter partecipare al progetto e per avere maggiori informazioni, vi alleghiamo qui di seguito il link dove troverete tutto ciò che cercate:

https://www.jaitalia.org/neet/

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062