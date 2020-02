Nel 2021 arriva il nuovo SUV elettrico di Dacia

Dacia ha confermato che lancerà la sua prima auto completamente elettrica nel 2021 e si prevede che il nuovo modello diventerà il veicolo elettrico più economico d’Europa quando arriverà negli showroom. Il modello è stato confermato dai dirigenti della conferenza annuale sui risultati della Renault del 2019. Una diapositiva mostrata durante la presentazione ha etichettato il veicolo in arrivo come “Dacia Urban city car” nella categoria 100% elettrica.

Nel 2021 arriverà il primo modello completamente elettrico di Dacia, si tratterà di un SUV

A quanto pare il modello sarà una versione con badge Dacia della city ​​car Renault K-ZE attualmente in vendita in Cina. Il modello misura 3,73 metri di lunghezza, che si inserisce tra un’Audi A1 e una Volkswagen Up! In termini di dimensioni e ha posti a sedere per quattro adulti.

La Renault K-ZE venduta in Cina utilizza una batteria da 26,8 kWh che offre un’autonomia elettrica di circa 200 km. Un motore elettrico alimenta l’asse anteriore e eroga 44 CV e 125 Nm di coppia per offrire una velocità massima di 105 km orari. È probabile che Dacia sacrifichi parte dell’autonomia elettrica dell’auto per migliorare le prestazioni.

Le modifiche alla Dacia K-ZE per l’Europa probabilmente si concentreranno sul miglioramento della qualità e sull’aggiunta di più attrezzature per soddisfare meglio le esigenze dei clienti europei. L’attuale Renault K-ZE è dotata di alzacristalli elettrici, un touchscreen da 8 pollici e aria condizionata di serie, ma ESP e airbag laterali non sono presenti. Per quanto riguarda i prezzi si presume ce il modello rispetto alla versione cinese che costa circa 8 mila euro costerà qualcosina in più. Si parla di almeno 11/12 mila euro.

