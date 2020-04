Nessuna immunità da Coronavirus? Ecco cosa ne pensano gli esperti

Coloro che si riprendono da COVID-19 hanno l’immunità? Gli esperti affermano che non esiste una risposta chiara a questa domanda. Questo nonostante molte persone hanno ipotizzato che contrarre il Coronavirus e il recupero in seguito conferisca l’immunità, almeno per un po’. Eric Vivier, professore di immunologia nel sistema ospedaliero pubblico di Marsiglia, ha recentemente affermato che essere immunizzati significa che quelle persone hanno sviluppato una risposta immunitaria contro un virus in modo da poterlo respingere. “Ricorda il nostro sistema immunitario, che normalmente impedisce di essere infettato dallo stesso virus in seguito”, ha spiegato. In termini di SARS-CoV-2, ci vogliono circa tre settimane per accumulare una quantità sufficiente di anticorpi e anche in questo caso, possono fornire protezione solo per pochi mesi.

Coloro che si riprendono da COVID-19 hanno l’immunità? Gli esperti affermano che non esiste una risposta chiara a questa domanda

Michael Ryan, direttore esecutivo del Programma Emergenze dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, in proposito ha detto: “Non abbiamo le risposte a questo: rimane un qualcosa di sconosciuto”, e ha aggiunto, ” Ci aspetteremmo che vi sia un periodo ragionevole di protezione, ma è molto difficile dirlo con un nuovo virus: possiamo fare riferimento solo da altri coronavirus e anche in quel caso i dati sono piuttosto limitati “.

Francois Balloux, direttore del Genetics Institute presso l’University College di Londra, ha dichiarato che, in termini di SARS, tra il 2002 e il 2003 i pazienti sono rimasti in media protetti per quasi tre anni. Ha anche detto che “si può sicuramente essere nuovamente contagiati ma dopo quanto tempo? Lo sapremo solo con il passare del tempo”. Secondo uno studio in Cina non si può essere infettati di nuovo dal coronavirus. Tuttavia uno dei primi paesi colpiti dal COVID-19, la Corea del Sud ha riferito che i pazienti con il virus recuperati sono risultati successivamente positivi.

In questo caso, va notato che, sebbene non sia impossibile che queste persone si siano infettate una seconda volta, Balloux ha sostenuto che il virus non è mai completamente scomparso in primo luogo e rimane nel corpo come dormiente e asintomatico, come l’herpes. Quindi si potrebbe essere trattato di falsi positivi. Infine un altro studio effettuato a Singapore dice che residui del virus rimangono in circolo nel corpo per ancora 10/15 giorni dalla guarigione e questo dunque potrebbe causare la comparsa nei test di una nuova positività. Per il momento però certezze non ve ne sono ancora.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus: con la fase 2 si potranno andare a trovare i parenti senza autocertificazione

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube