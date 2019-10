Nestlé e Danone denunciate per sostanze pericolose nel latte in polvere per neonati

La ONG Foodwatch ha denunciato la Nestlé e la Danone per sostanze pericolose nel latte in polvere per neonati, ed è stata lanciata una petizione per denunciare la presenza di oli minerali tossici.

Andiamo a vedere realmente cosa sta succedendo

Effettivamente la situazione non è molto chiara anche se bisogna dire che queste due società già in passato avevano avute richiami del genere non infondati. La ONG che si batte per garantire la sicurezza alimentare del consumatore, ha denunciato la presenza di derivati di idrocarburi nella formula del latte per neonati commercializzata in Francia da Nestlé e Danone e in base a test effettuati ne richiede il richiamo, sono stati riscontrati presenze di oli minerali dannosi per la salute nei prodotti lattiero-caseari in polvere.

La Danone risponde con un comunicato che nelle loro formule non vengono utilizzate composti di olio minerale e di conseguenze tracce di questi oli non c’è ne possono essere. La Nestlé può capire la preoccupazione dei genitori a sentire queste notizie, ma da piena collaborazione a Foodwatch a lavorare insieme per risolvere la questione.

Il lotto inquisito, anche se Nestlé e Danone dichiarano che non ci sono pericoli sono: Nidal lotto 1, lotto numero 90720346AC con scadenza marzo 2021. Nel frattempo la Foodwatch dichiara che due confezioni su otto in Francia mostrano una contaminazione inaccettabile di idrocarburi degli oli minerali MOAH potenzialmente cancerogeni, mutageni ed endocrini. Sono interessati anche altri prodotti come Neolac, Hero Baby e Nutrilon.

Secondo una logica, le aziende alimentari, al momento che c’è un’allerta, sono obbligate a ritirare dal mercato i prodotti fabbricati o venduti se non sono sicuri o mettono in pericolo la salute dei consumatori.

Ritirato dalla vendita latte in polvere per neonati Novalac 2: ecco i lotti

