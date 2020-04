Netflix Party: come guardare film con gli amici

E’ tempo di distanziamento sociale, di stare tutti lontani dagli altri, di asocialità e repressione. Quindi, anche di starsene a casa propria. Netflix Party però ci offre la possibilità di guardare film in compagnia, ognuno a casa propria.

Come guardare film e serie TV con amici in quarantena? Netflix Party ci pensa lui

Mentre i governi ci rinchiudono in casa, sfiorando i limiti del sequestro di persona, per il bene della salute pubblica, le piattaforme pensano i sistemi più svariati per allietare la nostra prigionia casalinga. Tra un distanziamento sociale e una repressione morale, quindi per sopravvivere alla Pandemia, in cui il soffocamento sociale e il collasso economico sta iniziando a fare più danni del virus stesso, arriva in soccorso Netflix Party. Ma come funziona e cosa è esattamente?

Netflix Party non è altro che un’estensione di Chrome gratuita che ci permette di poter guardare, ognuno a casa propria, un film in compagnia con altri amici. O anche una serie TV. Insomma, tutti i contenuti sulla piattaforma Netflix. Non dovrete far altro che installare l’estensione sul browser google e poi accedere a Netflix, sempre con Chrome. Una volta acceduto, selezionare il contenuto da voler guardare e quindi cliccare sull’icona NP (ovvero Netflix Party) sulla barra internet. Vi apparirà un link che potrete condividere col gruppo di amici che preferite. Ovviamente, tutti i partecipanti dovranno installare l’estensione (ma non essere necessariamente abbonati a Netflix), per poter guardare il link inviatogli. Ecco, dunque, che potrete allietare la quarantena dei vostri amici regalandogli la visione di un prodotto Netflix e commentarlo assieme in chat durante la visione. O in videochiamata, utilizzando i tanti sistemi di messaggistica attivi in questo periodo in cui tira più una videochiamata che un carro di buoi. E’ tempo di intrattenersi a casa e resistere. E’ tempo di Netflix Party.

