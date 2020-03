Netflix Party: guardare film in simultanea con gli amici, come fare?

Con le restrizioni del governo i contatti umani sono stati praticamente vietati, ci si sente lontani dalle persone a noi più care, si cercano sempre più distrazioni e tutte le vie possibili per continuare a sentire gli altri. C’è chi fa molte videochiamate, chi usa app che permettono di sfidare gli altri contatti come House Party e chi ha pensato di studiare con i compagni di classe utilizzando le diverse piattaforme che lo consentono. E’ possibile anche poter guardare un film o una serie tv su Netflix assieme a chi vogliamo come se stesse insieme a noi grazie a Netflix Party, un software semplice nel suo utilizzo il quale permette la sincronizzazione di tutti gli show su Netflix da vedere con un gruppo di amici.

Sebbene Netflix Party sia nato un bel po’ di mesi fa, è stato riscoperto soltanto in questo periodo di emergenza e quarantena da Coronavirus.

Per poterla installare biosgna andare sulla pagina del produttore e seguire il link riportato al suo interno per l’installazione.

Dopo aver fatto tutto, Netflix Party apparirà come un piccolo bottone grigio avente la sigla NP che apparità a destra della barra degli indirizzi.

Il pulsante in questione diventerà di colore rosso tutte le volte che ci si ritroverà sulla pagina di uno show, indicando che la riproduzione è pronta a partire e che la pagina può essere condivisibile con gli amici.

Quindi, si preme il pulsante e da lì si aprirà una piccola finestra contenente un indirizzo web.

Basterà, poi, copiarlo ed incollarlo attraverso qualunque programma di messaggistica così da invitare gli amici a unirsi alla visione.

Dall’altra parte, chi riceve il link, deve avere anch’egli Netflix Party e, una volta ricevuto il link, deve solo seguirlo o incollarlo nella barra degli indirizzi del browser.

Basterà solo che uno degli spettatori clicchi sul pulsante Play così da permettere agli altri di vedere lo show e la stessa cosa avverrà quando si metterà lo show in pausa o per altre funzioni.

C’è però una pecca: questa funzione è possibile solo sui computer dato che utilizza il browser Chrome, ma viene compensata dal fatto che Netflix Party è completamente gratuita.

