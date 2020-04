Eccoci al consueto appuntamento settimanale con la rassegna delle offerte di lavoro e di concorsi pubblicati dal 13 al 17 aprile 2020. Le assunzioni riguardano profili professionali per candidati con diploma e laurea da inserire in vari settori lavorativi come, ad esempio, nelle ASL, in aziende operanti nel settore energetico, del caffè, ottica, informatica, materiali elettrici. Interessante anche gli articoli sulle nuove procedure concorsuali e su due corsi di formazione e lavoro gratuiti. Buona lettura!

Concorsi e lavoro: ecco le news dal 13 al 17 aprile, varie scadenze

La rassegna Concorsi e lavoro di questa settimana riguarda le opportunità di assunzioni di personale con diploma e laurea da inserire nell’organico di vari Enti.

Per quanto riguarda i concorsi, le risorse saranno inseriti, per esempio, nelle ASL di Asti, Alessandria e Trapani, Padova, nel Comune di Verona e in ARERA; mentre le opportunità di lavoro prevedono inserimenti nelle seguenti aziende: Irritec, Grandvision, Kimbo, NTT DATA, Bticino.

Non meno importanti sono gli articoli su: i nuovi concorsi post COVID-19 e sul corso di formazione gratuito per cassieri.

Opportunità nelle ASL di varie regioni, nel Comune di Verona e in un ente del settore energia

Iniziamo la nostra rassegna news dall’articolo che parla delle nuove procedure di accesso ai: Concorsi pubblici: novità post coronavirus 2020.

Scadono il 20 e il 22 aprile due bandi pubblicati dal Comune di Verona: Assunzioni di diplomati: ecco il bando di concorso e come candidarsi e Assunzioni di Istruttori tecnici: ecco il bando di concorso e come candidarsi.

Invece, il concorso per cuochi presso l’ASL di Alessandria scade il 23 aprile: Concorso per cuochi a tempo indeterminato: ecco il bando; mentre il 27 aprile quello presso l’ASL Asti per tecnici di laboratorio: Assunzioni di Tecnici di laboratorio biomedico: ecco come candidarsi.

Il 30 aprile scade il Concorso per dirigenti sanitari: ecco dove e come candidarsi presso l’ASP di Trapani.

Scade il 4 maggio, invece, il concorso per 10 infermieri presso l’ASST Crema: Concorso per infermieri: ecco dove e come candidarsi.

È alla ricerca di laureati l’ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di Milano: Concorso settore energia: ecco dove e come candidarsi. Attenzione scade il 7 maggio.

Sempre il 7 maggio scadono i due concorsi presso l’Azienda Zero Padova: Concorsi per dirigenti amministrativi area giuridica/economica: ecco i bandi.

Offerte di lavoro in Irritec, Grandvision, Kimbo, NTT DATA, Bticino

Per quanto riguarda le offerte di lavoro, segnaliamo quella dell’Azienda Irritec: Lavoro per impiegati con diploma e laurea: ecco dove e come candidarsi.

Anche Grandvision, nota azienda di ottica, cerca personale: Lavoro per ottici e addetti alla vendita: ecco dove e come candidarsi. Una nota società produttrice e trasporto di caffè è alla ricerca di vari profili professionali e quindi offre Lavoro: Kimbo assume nuovo personale, ecco come candidarsi.

Anche Bticino è alla ricerca di personale: Offerte di lavoro per laureati: requisiti e come candidarsi.

Infine, segnaliamo due corsi di formazione e lavoro.

Il primo è il corso di formazione e lavoro denominato Talent Program NTT DATA Italia per laureati in discipline STEM. Tutte le informazione in questo articolo: Opportunità di lavoro settore informatico: ecco dove e come candidarsi.

Il secondo, invece, gratuito e in modalità online ha il fine di preparare, per nuove opportunità lavorative, cassieri da inserire nel settore GDO: Corso gratis come Operatore di cassa GDO, ecco come iscriversi.

