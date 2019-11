Niente bollo auto e acquisto veicolo con Iva la 4% per legge 104

Le persone affette da disabilità e i loro familiare possono fare richiesta di alcune agevolazioni fiscali, tra qui l’acquisto auto con iva agevolata al 4% anziché al 22% e l’esenzione del pagamento del bollo auto. Le agevolazioni possono esser richieste dal disabile o dal familiare che lo assiste, l’importante che faccia parte del nucleo familiare e sia a carico fiscalmente. Per accedere alle agevolazioni sono richiesti requisiti specifici, analizziamo quali sono rispondendo ad un quesito di un nostro lettore che ci segue su WhatsApp.

Esenzione bollo e acquisto auto con Iva al 4%: e richiesto l’accompagnamento?

Buongiorno, volevo farle una domanda. Mia sorella e invalida al 80% con la 104 art 3 comma 3.percepisce un assegno di invalidità e ogni 3 anni deve andare ha visita. Però non ha l’accompagnamento. Volevo sapere se ha diritto ad avere l’iva agevolata al 4% per poter comprare la macchina? Perché ho letto che se non si ha L’accompagnamento non si ha diritto .Questo vale anche l’esenzione del bollo? La ringrazio anticipatamente per la sua risposta. Grazie e buona giornata.

Requisiti per accedere all’agevolazione con Iva al 4%

Per l’acquisto dell’auto destinata al disabile con le agevolazioni fiscali, la normativa non dispone che il disabile abbia l’indennità di accompagnamento, ma deve avere il verbale legge 104 art. 3 comma 3 che identifica l’handicap grave e l’annotazione che riporti il diritto alle agevolazioni fiscali.

Il verbale deve riporta la dicitura che il richiedente possiede i requisiti dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5.

Se il verbale non riporta l’esatta dicitura non è possibile fruire dell’acquisto auto con Iva agevolata al 4% e la detrazione del costo nel modello 730 o Redditi.

Può essere acquistata una sola auto con le agevolazioni disabili nel periodo di 4 anni, dalla data di acquisto della autovettura. Il tetto di spesa da considerare per la detrazione è di euro 18.075,99.

Le agevolazione fiscale disabili viene concessa se l’auto è usata in via esclusiva per il disabile. Sono incluse nel costo detraibile, anche le spese straordinarie di manutenzione, sempre se rientranti nel tetto specifico.

Esenzione bollo auto con legge 104

Per l’esenzione del bollo auto la normativa chiarisce chi sono i beneficiari. Possono fare domanda coloro che si trovano nella seguente categoria:

non vedenti e sordi

disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento

disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

Per approfondimenti sulla misura, abbiamo redatto una guida completa dove troverà tutte le informazioni: Bollo auto e Legge 104: l’esenzione spetta a disabili e familiari. Ma quando?

