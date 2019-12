Nio si prepara a sfidare Tesla

Nio è uno dei riferimenti cinesi in termini di mobilità elettrica. Un marchio premium che cerca di competere con le grandi case automobilistiche. Ora che Tesla ha iniziato a produrre veicoli in Cina, si prepara a competere direttamente con uno dei suoi principali avversari. Questa giovane azienda si è posizionata in breve tempo come una delle referenze cinesi in termini di mobilità elettrica.

Nio sfiderà Tesla per garantirsi la leadership nel segmento delle auto elettriche in Cina

Attualmente, Nio commercializza due modelli in Cina. Ed entrambi sono SUV. Questi sono Nio ES6 ed ES8. Tra pochi giorni la società pubblicherà i suoi risultati economici per il terzo trimestre di quest’anno e si prevede che i dati, sebbene migliori di quelli di altre occasioni, mostrino che c’è ancora molta strada da fare per raggiungere la redditività. Il marchio sta attuando misure importanti per invertire questa situazione.

Nel terzo trimestre del 2019, il marchio ha consegnato 4.799 unità, il 47% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Per incoraggiare le vendite, il marchio offre la possibilità di finanziare l’acquisto senza interessi per un periodo di tre anni. Inoltre, introdurrà presto il suo terzo modello, che sarà sempre un SUV. Tesla dunque dovrà stare molto attenta se vorrà ottenere la leadership del settore nel mercato auto in Cina.

