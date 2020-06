Nissan Ariya: presentazione ufficiale il 15 luglio

Nissan Ariya è un SUV completamente elettrico derivato dal prototipo con lo stesso nome presentato al Tokyo Motor Show 2019. La versione di produzione sarà presentata il 15 luglio e arriverà sul mercato nel 2021. Il Tokyo Motor Show del 2019 ha visto la presentazione della Nissan Ariya Concept, un SUV completamente elettrico la cui variante di produzione arriverà sul mercato nel 2021 dopo la presentazione a luglio. Da questo puoi già intuire il design del suo fronte quando il marchio giapponese ha pubblicato il primo teaser ufficiale. Parte della piattaforma specifica per veicoli a zero emissioni dell’alleanza formata tra Nissan, Mitsubishi e Renault.

La versione di produzione di Nissan Ariya sarà presentata il 15 luglio e arriverà sul mercato nel 2021

Di seguito passiamo in rassegna ciò che l’Ariya Concept ha dato di se stesso. Nissan Ariya Concept è lunga 4,6 metri, larga 1,9 m esclusi gli specchietti e alta 1,63 m. Il colore rame presente nella sua carrozzeria è ciò che, secondo il marchio, identificherà i suoi modelli elettrici da ora in poi perché rappresenta il sole che penetra di notte per iniziare un nuovo giorno.

Il prossimo linguaggio di design di Nissan è rappresentato in questo modello e presenta dettagli come fari a led molto stretti, ampi parafanghi anteriori e una griglia cieca che illumina. Il tetto basso aggiunge un tocco sportivo che è confermato dalle ruote da 21 pollici. Da parte sua, il montante C presenta una marcata inclinazione che fornisce il muscolo, mentre la luce dei freni attraversa la parte posteriore in senso orizzontale.

Nissan non ha rivelato nulla sulla potenza del motore, sulla capacità della batteria o sui tempi di ricarica richiesti. Naturalmente, il veicolo incorpora una spina di ricarica rapida CHAdeMO , oltre all’opzione di ricarica della batteria bidirezionale, grazie alla quale può fornire energia alla rete se è carica. Offre anche la possibilità di vendere la tua energia se la legge lo consente.

