Nissan avrà finalmente alcuni nuovi SUV

Più avanti sempre nel 2020, Nissan dovrebbe anche sfoggiare un nuovo X-Trail (noto come Rogue negli Stati Uniti). Non si sa molto sulla X-Trail di prossima generazione, ma probabilmente otterrà un interno revisionato con tecnologia aggiornata e un esterno rivisto che è più in linea con le berline più recenti dell’azienda. L’attuale Rogue è stato introdotto nel 2013, quindi è giunto il momento per un nuovo modello.

Infine, Nissan introdurrà un crossover completamente elettrico basato sul concetto SUV Ariya mostrato a Tokyo. Il design complessivo non dovrebbe cambiare drasticamente dal concetto e la sua autonomia è stimata in circa 500 km. Non siamo sicuri del nome che la casa giapponese utilizzerà su questo nuovo crossover elettrico, ma prevediamo che arriverà nel 2021.