Nissan conferma ufficialmente la chiusura del suo stabilimento di Barcellona

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, le strutture catalane di Nissan Motor avevano i giorni contati. Oggi infatti la casa automobilistica giapponese ha annunciato la chiusura definitiva di tutte le sue strutture in Catalogna, nella Zona Franca e quelli a Montcada i Reixac e Sant Andreu de la Barca. Questa chiusura sarà definitiva e significherà l’addio del marchio giapponese alla Catalogna. Anche se ciò non influirà sul resto degli impianti che l’azienda ha nel resto del territorio spagnolo, in Ávila e Cantabria, dal momento che questi non assemblano veicoli ma piuttosto elementi e sottosistemi con i quali forniscono altre strutture della Renault Nissan Mitsubishi Alliance in Europa.

Nissan ha annunciato la chiusura definitiva di tutte le sue strutture in Catalogna

Oggi è anche un giorno chiave per i marchi che compongono questo particolare gruppo, perché oggi sarà anche il giorno in cui Nissan annuncerà il suo nuovo piano strategico, volto a ristrutturare seriamente le sue operazioni internazionali e che sarà caratterizzato da un drastico programma di tagli, che include una presenza con meno importanza in Europa per favorire il suo partner principale, la Renault.

La chiusura dei 3 stabilimenti dell’azienda giapponese in Catalogna comporterà la perdita di 3.000 posti di lavoro diretti e circa 12.000 posti di lavoro indiretti relativi alle società che fornivano queste strutture. Sebbene le previsioni dei sindacati siano ancora peggiori, in quanto aumentano queste ultime cifre a 20.000 posti di lavoro. Anche se qualche mese fa c’era già un adeguamento della forza lavoro che ha interessato 600 dipendenti. Nissan Navara e e-NV200 sono attualmente assemblati in questi impianti, oltre alla Renault Alaskan, un derivato della Navara. Ma negli ultimi anni questa fabbrica ha perso un buon numero di modelli, come ad esempio Nissan Pulsar o il più recente, la Mercedes Classe X. Quindi non dovrebbe sorprendere che le strutture siano passate dalla produzione di 140.000 unità nel 2011 a circa 40.000 oggi.

