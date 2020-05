Nissan in Europa si concentrerà su SUV, crossover ed auto elettriche

Renault e Nissan sono partner al 50 per cento di un’alleanza. Ora che la situazione dei francesi è estremamente difficile, il marchio giapponese è costretto a fare di più, sviluppando un nuovo piano strategico triennale che allevierà anche i carichi che si accumulano, ulteriormente danneggiati dal coronavirus. Per ora, il piano è segreto ma verrà svelato il 28 maggio , un solo giorno prima che anche la casa del Rombo presenterà il suo piano. Nel caso dei giapponesi, le informazioni dell’agenzia Reuters focalizzano il lancio di nuovi modelli di tipo crossover e SUV , oltre a continuare l’offensiva elettrica e ibrida in Europa , accantonando le voci che indicano la sua partenza dal Vecchio Continente.

Nel piano che sarà ufficialmente svelato il 28 maggio Nissan dirà che in Europa si concentrerà su SUV, Crossover de EV

Cioè, Nissan si concentrerà sulla produzione di Qashqai e JUKE , oltre a commercializzare l’ X-Trail che viene portato dal Giappone e sviluppare e lanciare il modello basato sul concetto Ariya sul mercato. L’azienda giapponese beneficerà anche dei modelli realizzati da Renault, ma preservando sempre l’identità del design e della tecnologia indipendentemente dal marchio.

Per ora, nessuno dei partner dell’alleanza ha voluto confermare queste novità, inviando alla fine della prossima settimana che i rispettivi piani saranno comunicati e quando sarà noto anche il vero futuro della fabbrica di Barcellona. Nissan parla anche di “riallineare la collaborazione con Renault “ , oltre a dare maggiore importanza alla fabbrica britannica di Sunderland, rendendola uno dei “maggiori centri di produzione di SUV” , che può coinvolgere anche modelli della casa automobilistica francese.

