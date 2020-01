Nissan pianifica la separazione da Renault?

Secondo il Financial Times i dirigenti di Nissan avrebbero accelerato la pianificazione segreta di una potenziale divisione dalla Renault dopo la rumorosa caduta di Carlos Ghosn. I piani includono una divisione totale dei settori di ingegneria e produzione e cambiamenti nel consiglio di amministrazione della società nipponica. La notizia è stata confermata da diverse fonti. Nonostante entrambe le parti abbiamo fatto di tutto per rendere migliori i loro rapporti, la collaborazione con Renault, è diventata assai difficile, con molti dirigenti della casa automobilistica giapponese che adesso pensano che Renault sia un freno per le loro future ambizioni.

Una divisione completa farebbe si che ambedue le società sarebbero costrette in un certo qual modo a cercare nuove alleanze in un settore come quello automobilistico che negli ultimi anni è alle prese con la riduzione delle immatricolazioni e una crescita importante dei costi per il passaggio alle nuove tecnologie. Le discussioni preliminari per una separazione arrivano in un momento particolarmente delicato per Renault e Nissan.

Nelle prossime settimane, Jean-Dominique Senard, presidente della casa automobilistica transalpina, presenterà diversi progetti allo scopo di dimostrare a tutti che l’alleanza nippo francese può ancora funzionare. L’attuale numero uno di Renault pensa che da sola la sua società non potrebbe ottenere benefici. Questo soprattutto in considerazione del fatto che la concorrenza nel frattempo sta dando il via a fusioni e alleanze come quelle di Fiat Chrysler con PSA e di Ford con Volkswagen. Vedremo dunque come si evolverà la situazione all’interno della casa automobilistica giapponese e in quella francese.

