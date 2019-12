Nokia 7.1: Android 10 in approdo

Anche Nokia 7.1 trova Android 10, per il finlandese produttore di telefonini tra più longevi al mondo arriva l’aggiornamento per i suoi ultimi modelli di smartphone, tra cui Nokia 7.1. Andiamo a scoprire novità sull’aggiornamento e caratteristiche del Nokia 7.1.

Nokia 7.1: Android 10 le novità

Tra le novità di release di google per Android 10 su Nokia 7.1 ci sarà il Dark Mode, lo Smart Reply, la navigazione tramite gesture e nuovi controlli riguardanti la privacy e la geolocalizzazione. Il passaggio ad Android 10 includerà anche le patch di sicurezza dello scorso novembre. Ricordiamo che di base su Nokia 7.1 era stato installato Android 8.1 Oreo al momento del lancio e successivamente ha avuto il passaggio in aggiornamento ad Android 9 Pie. Ma quali sono le caratteristiche di Nokia 7.1, per chi non lo conoscesse?

Nokia 7.1 caratteristiche dello smartphone:

Il Nokia 7.1 è ancora uno smartphone di tutto rispetto, malgrado la casa finlandese abbia già rilasciato i suoi successori. Tra le sue caratteristiche troviamo lo schermo HDR10 da 5,84 pollici con display notch, processore Snapdragon 636, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, si avvale di una slot microSD, di una fotocamera frontale con qualità 8 megapixel, doppia fotocamera posteriore coi sensori da 16 e 5 megapixel, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, un jack audio e l’immancabile lettore di impronte digitali (ormai un must per le ultime generazioni) e in ultimo, ma non ultimo una batteria da 3.060 mAh. Il prezzo quando fu immesso sul mercato era di 359,00 euro. Oggi lo si può acquistare a meno di 250,00 euro.

Ora che il Nokia 7.1, così come i più recenti (e quotati) Nokia 8.1 e il Nokia 9, sarà integrato dell’ attesissimo aggiornamento Android 10 potremmo dire che il suo livello qualitativo sarà ancora più interessante e degno di considerazione per un buon acquisto in rapporto qualità e prezzo. Magari un fattore da tenere d’occhio se siete in cerca di nuovi smartphone o dovete regalarne qualcuno, in occasione del Natale, visto che siamo nel periodo giusto.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube