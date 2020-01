Nokia 7 Plus e Nokia 6.1 Plus: Android 10 è arrivato

Tra i modelli aggiornati al nuovo sistema operativo Android 10 si aggiungono anche Nokia 6.1 e Nokia 6.1 Plus ed inoltre Nokia 7 Plus che è stato il secondo dei tre ad essere aggiornato.

Android 10 per gli ultimi modelli Nokia

Non ancora venduto in Italia, Nokia 6.1 Plus ha un pacchetto di aggiornamento di 1,3 GB con inclusa la patch di dicembre. Leggermente più ingombranti di dimensione i pacchetti di aggiornamento di Nokia 6.1 e Nokia 7 Plus. Entrambe di circa 1,4 GB di dimensione. Il sistema Android 10 ha sostituito il precedente Android 9 pie, anche se originariamente il loro sistemo operativo affidatogli dalla Nokia era quello di Android Oreo. Ma quali sono le caratteristiche di questi smartphone Nokia?

Nokia 7 Plus è il più avanzato dei tre modelli e si compone di specifiche leggermente differenti dal Nokia 6.1 Plus che è a sua volta la versione avanzata di Nokia 6.1, con uno schermo dalle dimensioni di 6 pollici, un buon processore Snapdragon 636 e una capienza di 4/6 GB RAM, ed uno storage di 64 GB, una slot microSD, ben due fotocamere posteriori rispettivamente da 12 e 13 megapixel ed una fotocamera frontale da 16 megapixel, batteria da 3.800 mAh, jack audio da 3,5 millimetri ed un immancabile ricettore di impronte digitale sul lato posteriore.

Nokia 6.1 Plus dal canto suo ha invece uno schermo un po’ inferiore, di 5,5 pollici il processore Snapdragon ridotto a 630 (invece del successivo 636), memoria di 3-4 GB ed uno storage di 32/64 GB, una slot microSD e due fotocamere frontali rispettivamente di 16 e 8 megapixel ed una batteria di 3.000 mAh, jack incluso e lettore di impronte sul retro.

