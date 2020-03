Nokia C2: caratteristiche per lo smartphone da 5,7 pollici

Il nuovo modello di fascia bassa della casa finlandese, il Nokia C2 avrà uno schermo da 5,7 pollici e un processore quad core. Andiamo a scoprire altre caratteristiche del prossimo Nokia.

Nokia C2: 5,7 pollici e sistema Android Go

Non sarà uno dei prossimi top di gamma il Nokia C2, bensì uno smartphone di fascia bassa, ma riscuote un certo interesse. Tra le sue caratteristiche troviamo uno schermo IPS da 5,7 pollici ed un processore quad core Unisoc a 1,4 GHz con una capienza di 1 GB RAM ed uno storage di 16 GB, ovviamente espandibile con microSD, fino a 64 GB. Due fotocamere, con sensore da 5 megapixel. Si completa di una batetria rimovibile con una capacità 2.800 mAh, il tutto adagiato su un sistema Android Pie nella nuova edizione Go Edition.

Ulteriori caratteristiche del Nokia C2

Non è ancora noto il prezzo del Nokia C2, ma sappiamo che sarà disponibile in doppia colorazione, nero e ciano. Sarà probabilmente presentato il 19 marzo assieme al nuovo top di gamma della Nokia, completo di sistema 5G, ma non è ancora accertato. La cover sarà in policarbonato e a completamento dell’opera troviamo un jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM, la porta micro USB 2.0 e ovviamente connettività bluetooth e Wifi 802 11b/g/n. Sarà importante vedere il prezzo per capire la convenienza in rapporto qualità prezzo di un modello senza troppe lodi e senza infamie.

