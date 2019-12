Nokia, smart tv: arriva Android TV

Nokia, storico marchio finlandese, che un tempo era massima eccellenza nella telefonia mobile, lancia Android sulla sua nuovissima smart tv. Scopriamo i dettagli e le caratteristiche di questa novità.

Nokia smart Tv: arriva la sua prima dotata di Android

Nokia smart tv con altisonanti novità per tutti gli appassionati di televisori di ultima generazione. E’ stata lanciata in India alla prima smart Tv Nokia dotata del sistema Android ed è stata realizzata da HDM Global. Andiamo a scoprirne le caratteristiche di questo televisore che punta sulla dimensione dei 55″.

Nokia smart tv da 55″ e sistema Android: caratteristiche

La nuova Smart TV Nokia dispone di un pannello LED IPS delle dimensioni di 55″ e con risoluzione 4K e supporto HDR10. Le specifiche tecniche parlano di un contrasto di 1200: 1, con certificazione Dolby Vision, Intelligent Dimming e luminosità di 400 nit. Sul piano del design, la Smart TV Nokia ha un design con cornici molto ridotte. Dispone di un supporto a piedistallo nella parte inferiore che gli conferisce un aspetto moderno. Ed eventualmente, anche prevista di un supporto per la parete, se la si preferisse affissa.

Ulteriori caratteristiche del reparto tecnico, vedono la nuova Nokia Smart TV da 55″integrare la piattaforma Android TV 9.0 ed include il supporto all’assistente Google, oltre a disporre di un processore quad-core con 2,25 GB di RAM e 16 GB di storage. Possiede ben 2 porte USB, 3 ingressi HDMI, Wi-Fi e Bluetooth 5.0. Presente, infine, un telecomando Bluetooth. La vendita è attiva su Flipkart dal 10 ottobre a 41.999 Rs (moneta indiana), circa 600 dollari. In Italia non è ancora noto quando approderà, ma non tarderà molto, su presuppone.

