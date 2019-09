Nokia, tre nuovi smartphone pronti al lancio

I tre smartphone saranno i protagonisti dell’evento che Nokia terrà il 5 settembre a Berlino durante L’IFA 2019, mentre le altre aziende si stanno concentrando nella produzione di smartphone top di gamma, Nokia vuole aumentare la propria influenza sulla fascia di mercato più redditizia e un po’ alla portata di tutti, quella che va dai 250,00 ai 450,00 euro. Si chiameranno 5.2, 6.2 e 7.2, e saranno molto simili tra di loro, la loro differenza sarà per il design e per alcune componenti interne. L’IFA sarà l’occasione per Nokia, di lanciare tre nuovi feature phone, ossia tre telefonini vecchio stile, i nomi non si conoscono ancora, probabile che saranno cellulari con sistema operativo KaiOS, pensato appositamente per telefonini low coast.

Vediamo le caratteristiche dei nuovi smartphone

Da alcuni anni Nokia è tornata ad essere un’azienda protagonista del panorama mobile grazie agli smartphone Android che assicurano un ottimo rapporto qualità-prezzo. Oltre alla data di presentazione non si hanno ancora molte notizie sulle schede tecniche dei tre smartphone.

Il Nokia 7.2 sarà il più performante dei tre, il dispositivo monterà il chipset Snapdragon 710 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Nella parte posteriore si trovano tre fotocamere, con sensore principale da 48 Megapixel e un sensore dedicato alla profondità di campo. Il Nokia 6.2 è molto simile al 6.1, la differenza sarà a bordo, il 6.2 monterà lo Snapdragon 660 con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Il Nokia 5.2 è il più piccolo e il più commerciale, costerà al massimo 250,00 euro. Non per questo avrà una scheda tecnica povera; avrà un processore Snapdragon 6xx con almeno 3-4GB di RAM e 32-64GB di memoria interna. Ci sarà anche la presenza di tre sensori fotografici Zeiss e dell’audio OZO.

