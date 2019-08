Sembrerebbe la trama di un film del mistero avvincente, ma non é così, è pura realtà. Per la precisione, questa assurda situazione, avviene nel paese di Miejsce Odrzańskie, che si trova al confine con la Repubblica Ceca, nella quale non nasce un bambino maschio da ben 12 anni.

La situazione è la seguente: la popolazione è composta da meno di 300 abitanti e la maggior parte di essi sono donne. Ed è così assurda come cosa, che il caso ha suscitato l’interesse dei ricercatori , i quali hanno deciso di indagare sulla genetica degli abitanti oltre sulle condizioni ambientali in cui crescono gli abitanti di Miejsce Odrzańskie.

I ricercatori hanno deciso di monitorare queste aree per cercare di capire cosa stia accadendo e scoprire la verità. Ma non sono soli, perché ad aiutarli c’è anche una task force di investigatori, che hanno lo scopo di scoprire se ci sono stati aborti selettivi o forzati.

Pochi bambini maschi nel sud della Polonia

Questa assurda situazione divide l’opinione pubblica: c’è chi parla di incubo, chi non se ne lamenta e chi parla di casualità.

Addirittura, il primo cittandino del piccolo paese, Ragman Frischko, ha offerto un premio a chiunque abbia un figlio maschio.

A parlare è anche Christina Zedziak, presidente del consiglio comunale locale, la quale ha dichiarato alla stampa che l’ultimo bambino maschio è nato 12 anni fa.

Ma non mancano commenti da altre persone come il capo dei vigili del fuoco, il quale, dopo essersi sposato con una donna del posto, dice di aver avuto due bambine e che stia provando ad avere dei bambini maschi.

Dello stesso avviso è un suo vicino di casa, e pertanto ha ipotizzato che ci sia un problema proprio nelle donne del posto.

Una prova storica che può aiutare

I cittadini di questo paesino hanno iniziato a fare delle ricerche storiche per capire se ci sia una prova che possa spiegare l’assenza di bambini maschi da 12 anni.

il risultato di questi studi è piuttosto strano: è stato scoperto che da sempre il villaggio è costituito da pochi uomini e più donne.

Si può decidere se avere bambini maschi o bambine femmine?

Diciamo che anche la scienza ha cercato di spiegare come in realtà vanno le cose per procreare.

Ci sono dei fattori che determinano il sesso di un neonato:l’età dei genitori, il ciclo di ovulazione della donna, i livelli di stress, la dieta e la posizione mentre si fa sesso.

Si sostiene che si arrivi ad avere una bambina se si fa sesso diversi giorni prima dell’ovulazione.

Questo risultato avviene perché lo sperma che trasporta il cromosoma femminile vive più a lungo, ma è più lento.

Al contrario, se si fa sesso vicino all’ovulazione, si può essere genitori di un maschietto.

