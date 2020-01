Non fai sesso: ecco le 7 cose che ti possono succedere

Fare sesso è divertente, rassoda e tonifica i muscoli, ringiovanisce, distende la pelle, fa bene all’umore. E allora uno si chiede, se non lo si fa per molto tempo cosa può succedere al nostro corpo.

Andiamo a vedere cosa puo succedere se non si fa sesso per tanto tempo

Le ragioni per cui la vita sessuale si può bloccare sono tante, tra cui: un periodo in cui si è single, la rottura con il partner, una malattia. Non avere rapporti può avere delle ripercussioni serie sulla salute, lo influenza in un modo determinante. Tenete presente che fare sesso non solo vi aiuta a stare meglio ma vi allontana anche dai dottori, vediamo le 7 ripercussioni sul vostro corpo.

1) Diminuisce il rischio di infezioni al tratto urinario: non avere rapporti vi evita di prendere infezioni, la maggior parte di infezioni avvengono dopo un rapporto sessuale, e per le donne in questa occasione diminuiscono le probabilità di incorrere in cistiti e infezioni tipo.

2) Ci si può sentire giù di corda: alle donne capita di essere nervose e depresse se stanno per lungo tempo senza avere rapporti. Lo stesso risultato lo si ha, e non è una notizia incoraggiante, quando l’uomo usa il preservativo; infatti le donne che fanno sesso libero e ricevendo il liquido seminale che contiene melatonina, l’ossitocina e la serotonina, ricevono benefici sull’umore.

3) Aumenta il rischio di cancro alla prostata: tutti gli uomini che hanno pochi rapporti o addirittura non li hanno, rischiano il cancro alla prostata. Invece chi eiacula di frequente tende a buttare fuori le sostanze dannose dalla prostata.

4) Si è più ansiosi: uno studio ha potuto dimostrare che chi non fa sesso per molto tempo diventa ansioso, si tirano indietro davanti a situazioni stressanti, non riescono a sfogarsi cosa che con il sesso accadrebbe.

5) Si è più suscettibili all’influenza e ai raffreddori: meno sesso = meno difese immunitarie, fare sesso è come avere un anticorpo contro i virus.

6) Aumenta il rischio di disfunzione erettile: per chi ha rapporti una volta fino a 15 giorni va bene, ma se i tempi di astinenza si allungano c’è un grosso di rischio di sviluppare una disfunzione erettile.

7) Aumentano le insicurezze all’interno della coppia: non fare sesso in una coppia può far diminuire la sicurezza del rapporto, può generare sensi di colpa, togliere l’autostima, intaccare la felicità, e la cosa più sgradevole è che l’altro possa aver trovato un altro partner.

