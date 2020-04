Non posso andare a prendere la pensione: come faccio?

La quarantena cui siamo stati sottoposti serve a tutelare la nostra salute ma in alcuni casi provoca anche fortissimi disagi, soprattutto nelle persone che vivono da sole. Come nel caso degli anziani, costretti a rinunciare, in alcuni casi, all’appoggio dei propri cari e a cavarsela da soli in un periodo così delicato e pericoloso per loro.

Pensione: come fare?

Una nostra lettrice ci scrive:

Io vivo sola, mia figlia, per problemi di lavoro alcuni anni fa si è trasferita in un’altra regione. Sono autonoma, faccio tutto da sola. Ma adesso sono in difficoltà. Ho avuto una forte contusione ad una caviglia dopo una caduta in casa e sono costretta a zoppicare. Il medico mi ha consigliato di non uscire perchè rischio di cadere e provocarmi guai ancora più seri.

Il problema è che non posso andare a prendere la pensione. Io non ho l’accredito sul conto corrente (non ho proprio il conto corrente, l’ho chiuso dopo la morte di mio marito). Ora ho finito i soldi. Non posso delegare nessuno senza recarmi all’ufficio postale altrimenti avrei chiesto ad una delle mie vicine di ritirare per me. Le vicine mi fanno la spesa ma io deve dar loro i soldi, che ora non ho più. Cosa posso fare?

Non specifica la sua età, ma in ogni caso è prevista la possibilità di contattare i Carabinieri e fare loro una delega per il ritiro della pensione, mese per mese. La possibilità è data agli over 75 anni che ritirano la pensione allo sportello e non hanno familiari nelle vicinanze che possano farlo al loro posto.

Nel suo caso, anche se non dovesse avere i 75 anni minimi richiesti, essendoci alla base un motivo di salute che le impedisce di uscire, penso possa fruire lo stesso del servizio.

Per maggiori informazioni può chiamare il numero messo a disposizione da Poste Italiane 800556670 o contattare la più vicina caserma dei Carabinieri. La delega da compilare per il ritiro della pensione, invece, la trova nel seguente articolo: Pensione: te la portano a casa i Carabinieri, ecco la delaga.

