Spesso sentiamo parlare della sindrome di Peter Pan, una sindrome che appartiene per lo più ai maschi che hanno raggiunto una certa età e non ne vogliono sapere di crescere. Esiste però una sindrome che riguarda anche l’altra faccia della medaglia, e cioè Wendy. Infatti, c’è una sostanziale differenza tra Wendy e Peter Pan: la prima era il ritratto della responsabilità mentre l’altro era un eterno bambino.

Pensavamo di aver conosciuto tutto l’aspetto psicologico di questa storia, ma gli psicologi hanno definito sono arrivati a parlare di sindrome di Wendy, ovvero quel particolare atteggiamento che porta ad essere fin troppo responsabili e che in realtà nasconde problematiche ben più gravi.

Cos’è la sindrome di Wendy?

Ma conosciamo il soggetto di tale sindrome: le “Wendy” sono esageratamente disponibili verso gli altri, risolvendone costantemente problemi, prendendosene cura, donando continue attenzione e affetto, in modo incondizionato.

Sono molto responsabili, al punto che gli amici o i parenti che la circondano tendono ad appoggiarvisi, pretendendo talvolta troppo. Alle Wendy piace essere indispensabile!

Chi ha questa sindrome ha anche un atteggiamento servizievole, generoso, pacato e poco incline alla rabbia, poiché, soprattutto per l’ultima, si ha paura di perdere l’amore di chi le circonda.

Sembra un quadro bello, fatto di altruismo e amore verso il prossimo, ma anche le armonie nascondono delle intemperie.

Chi è soggetto della sindrome di Wendy pensa di non valere abbastanza, sono insicure e con una bassa autostima, motivo per cui donano se stesse in maniera incondizionata,così da poter avere in cambio quell’amore di cui credono di avere bisogno.

Questo atteggiamento è visibile in qualsiasi tipologia di relazione, che sia di amicizia, di amore, o di affetto materno o paterno.

Ma come sappiamo, gli opposti si attraggono e quindi le nostre Wendy attirano,ovviamente, gli eterni Peter Pan, persone immature che non vogliono crescere e assumersi responsabilità.

Le “Wendy” hanno anche la possibilità di esercitare il controllo attraverso l’atteggiamento servizievole che le rende indispensabili per questi soggetti.

Leggi anche:

Sintomi non chiari: è gravidanza oppure sindrome pre-mestruale?

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062