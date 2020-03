Nostradamus ha predetto il coronavirus?

I seguaci di Nostradamus attribuiscono al medico francese del XVI secolo la previsione dell’assassinio di John F Kennedy e l’ascesa di Adolf Hitler al potere. Molti teorici della cospirazione affermano che Nostradamus aveva persino avvertito il mondo della pandemia di coronavirus nel 1555. Michele de Nostredame, o Nostradamus, era un farmacista e scrittore francese la cui vita è stata per lo più avvolta dal mistero.

Molti teorici della cospirazione affermano che Nostradamus aveva avvertito il mondo della pandemia di coronavirus nel 1555

Nel 1555 pubblicò un volume di predizioni e profezie, Les Propheties, scritto sotto forma di poesie o quartine. Le quartine sono incredibilmente vaghe e non ci sono prove credibili a supporto della loro presunta accuratezza. I seguaci di Nostradamus, tuttavia, spesso trasformano i passaggi in profezie in piena regola con interpretazioni molto fantasiose e connessioni libere con eventi storici.

I teorici della cospirazione sono passati ai social media nelle scorse settimane per tracciare collegamenti tra le profezie del celebre indovino e la pandemia in corso. Una persona ha dichiarato su Twitter: “Nostradamus ha predetto nel 2020 il coronavirus”. Un altro utente di Twitter ha dichiarato: “Penso che Nostradamus abbia previsto tutto questo”. Una terza persona ha detto: “Se non hai mai letto o sentito parlare del Libro di Nostradamus, dovresti esaminarlo, ha previsto così tante cose … incluso il coronavirus.” Le affermazioni sono spesso fuorvianti o basate su bufale e profezie fabbricate per l’occasione. In realtà non esiste nessuna quartina di Nostradamus in cui sia possibile ravvisare una presunta profezia relativa all’attuale pandemia di coronavirus.

Ti potrebbe interessare: Fine del mondo 2018: il 16 dicembre causa un terremoto secondo le profezie di Nostradamus

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube