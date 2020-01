Notifiche Facebook: allerta per accessi da altre app

Ogni tanto capita di sospettare che qualcuno possa aver fatto accesso da un altro dispositivo al nostro Facebook, spesso perché il gps non rettifica correttamente la posizione di accesso o perché registra vecchi dispositivi con cui abbiamo acceduto in passato, dimenticandocene o rimuovendoli. Ora Facebook notificherà ogni accesso da parte di app esterne.

Notifiche Facebook: avvisi per accessi esterni

Spesso accediamo ad altri siti attraverso il social network, dimenticando anche dove abbiamo lasciato il nostro accesso e le nostre credenziali, ma da oggi notifiche Facebook ci avviseranno su accessi sospetti. Dunque gli utenti riceveranno una notifica all’ avvenimento del primo accesso tramite le credenziali di Facebook, così come quando lo effettueranno di nuovo dopo la scadenza dell’autorizzazione (che dura un periodo limitato). Sarà dunque possibile verificare quali applicazioni avranno accesso alle proprie credenziali e, qualora lo si desideri, si potrà revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento attraverso l’area privacy del social network.

Con questo sistema di notifiche Facebook, l’utente avrà non soltanto un maggiore controllo sulle proprie informazioni, ma sarà come se avere un ulteriore livello di protezione nel caso in cui qualcuno effettuasse un login non consentito con il suo account. La notifica sarà inviata sia tramite l’app di Facebook che attraverso le e-mail apposita di registrazione al social, mostrando quali dettagli il social network ha condiviso con il sito di terze parti. Qualora l’utente non volesse condividere il proprio indirizzo e-mail e la foto con tale sito/app, potrà fare tap sul pulsante “Modifica impostazioni” presente nell’e-mail per rimuovere immediatamente l’autorizzazione ad accedere ai dettagli personali.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube