La riforma pensioni 2020 ha prorogato alcune misure pensionistiche in scadenza: Ape Sociale e Opzione donna. Sono operative a tutti gli effetti e secondo alcune indiscrezioni saranno prorogate anche nella riforma pensioni 2021.

Pensioni 2020: requisiti Ape sociale

Nella proroga delle pensioni 2020 in riferimento all’Ape Sociale i requisiti non sono variati rispetto al 2019, si potrà accedere alla misura con 63 anni di età anagrafica e 30 anni di contributi per le seguenti tutele:

– disoccupati che hanno terminato di percepire la Naspi da almeno tre mesi;

– lavoratori invalidi con una percentuale uguale o superiore al 74%;

– lavoratori Caregiver che assistono almeno da sei mesi il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3;

– lavoratori che svolgono mansioni gravosi e usuranti con un requisito contributivo di 36 anni.

Requisito contributivo donne agevolato

In riferimento alla pensione Ape Rosa la novità riguarda una riduzione dei requisiti contributivi per le lavoratrici, pari a dodici mesi per ciascun figlio, per un massimo di due anni.

Importo assegno di accompagnamento

Con l’Ape sociale viene erogato un assegno che accompagna fino alla maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia. L’assegno è erogato direttamente dall’Inps per dodici mensilità e l’importo non può superare l’importo mensile massimo di 1.500 euro lordi e non rivalutabili annualmente.

Novità pensioni 2020: le date prorogate

La novità riguarda le date di presentazione della domanda, in quanto l’emergenza coronavirus ha modificato le scadenze nel modo seguente:

– entro il 1° giugno 2020 (prima era 31 marzo 2020);

– seconda istanza dal 1° giugno al 15 luglio 2020

– 30 novembre 2020 (considerate in base alle risorse).

L’Ape sociale scade il 31 dicembre 2020, salvo eventuale nuovo proroga

Pensioni 2020: proroga Opzione donna

Nelle novità sulle pensioni 2020, vi è anche la proroga fino al 31 dicembre dell’ Opzione donna con la modificata del fattore temporale per la maturazione dei requisiti, che permette l’accesso alle nate del 1961 se lavoratrici dipendenti; per le nate fino al 1960 per le lavoratrici autonome. I requisiti nello specifico sono:

– lavoratrici dipendenti: con 58 anni di età;

– lavoratrici autonome: con 59 anni di età;

– requisito contributivo: 35 anni di contribuzione utile.

– fattore temporale: entrambi i requisiti (età e contributi) devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019.

Sul requisito contributivo bisogna chiarire che per il raggiungimento dei 35 anni di contributi, sono da considerare i contributi “utili”; questo significa che sono validi tutti i contributi a qualsiasi titolo versati tranne i contributi figurativi per i periodi indennizzati di Naspi e malattia.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube