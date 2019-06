10 destinazioni low cost fuori Italia per vacanze alla portata di tutti

Siete in procinto di organizzare una vacanza fuori dal nostro paese, ma non volete spendere molto? Esistono 10 destinazioni low cost per regalarsi una vacanza che vi arricchisce di esperienza e non vi svuota totalmente il portafoglio. Scopriamo in insieme di quali luoghi si tratta.

Albania

Tra le mete più famose c’è l’Albania, meta che è possibile visitare anche in autunno. Esso è l’ideale per le famiglie e per i giovani, oltre che ad essere facilmente raggiungibile e sicura, anche dal punto di vista del cibo, se siete legati alla nostra cucina. Presenta anche delle belle spiagge a cui andare ed è possibile trovare anche degli hotel che partono da 25 euro a notte, mentre per quanto riguarda il costo del volo, esso parte da 100 euro.

Marocco

Risulta essere uno dei paesi africani più accessibili, oltre ad essere considerato il più bizzarro e meraviglioso di tutta l’Africa. Certo, bizzarria non significa insicurezza: il Marocco è tra i più sicuri per i turisti. Citiamo in particolare Marrakech, città bohémienne e dai colori accesi, la quale risulta essere una meta facile, vicina di tre ore e mezzo di volo diretto, esotica, accogliente, affascinante e soprattutto accessibile. Un volo può partire anche da 72 euro. Per quanto riguarda il cibo, in qualsiasi luogo, un pasto tipico può costare tra i 2-12 euro per due, e prevede antipasto, primo, secondo e buonissimi tè alla menta illimitati.

India

Un costo di 3 euro a notte negli hotel, ma attenzione: non dovete essere viziosi e né tanto meno prendere il palazzo del sultano! L’ideale è per chi si accontenta di tutto. Indichiamo l’India soprattutto per chi ha un grande spirito di adattamento. Per quanto riguarda il prezzo del volo, esso parte da 200 euro, ma una volta arrivati alla capitale Nuova Delhi, potrete consolarvi e compensare con un gustoso pasto a soli due euro!

Sri Lanka

Lo Sri Lanka è tra le mete preferite delle coppie in luna di miele, ed è molto particolare perché è un’isola a forma di goccia. Si tratta di un vero e proprio paradiso con spiagge da sogno, acque cristalline, templi buddisti, una moltitudine di specie animali e vegetali e una moderna capitale. Ma segnaliamo anche del cibo sano e delizioso, oltre che al costo di una stanza che si aggira tra i 5-6 euro. Per quanto riguarda i voli, il costo può partire da 300 euro.

Turchia

Citiamo la Turchia, ma in particolare Istanbul, avvicinata dalla provincia di Antalya, località di mare sul Mediterraneo. Altra città che merita di essere menzionata è Cappadocia, nella Turchia centrale, conosciuta per i famosi “camini delle fate”. Il costo di una notte in hotel a Istanbul parte da 30 euro, mentre per i voli, il costo può partire da 90 euro.

Cambogia

Ma la nostra lista dei luoghi di vacanza low cost continua con la Cambogia, la quale è persino più economica della Thailandia e del Vietnam. Certo, un volo può partire da 400 euro, ma potrete soggiornare in una stanza spendendo solo 3 euro al giorno, oltre che a permettervi di fare qualsiasi attività: dai giri in barca ai cocktail sulla spiaggia, da un tour nelle giungle selvagge ad un favoloso granchio in padella con il pepe verde del Kampot cucinato in strada a pochi metri dal fiume Mekong.

Ungheria

Partendo dai voli per Budapest, sono previsti costi che partono da 30 euro, mentre per una notte in una stanza d’hotel si arriva a cacciare anche meno di 40 euro. A Budapest potrete rilassarvi grazie alla sua storia, il suo fiume, il Danubio, i suoi caffè, l’offerta culturale, musicale e ricreativa. Altra attività da citare sono stazioni termali, ma anche il birdwatching.

Bulgaria

Altra zona low cost per passare le vostre vacanza senza cacciare tanto è la città di Sofia, in cui si possono trovare stanze singole a partire da 10 euro o sistemazioni in hotel più lussuosi a partire da 30 euro. Ci aggiriamo attorno a questi prezzi anche per quanto riguarda i ristoranti. E’ possibile trovare voli sui 50 euro. Non potrete mai annoiarvi nella capitale grazie alla sua storia millenaria, l’architettura, la vivace scena notturna, i centri commerciali moderni e le escursioni in montagna.

Cracovia

Cracovia si trova in Polonia, ed è tra le mete preferite di chi organizza la vacanza in formato low cost. pagando solo 40 euro di volo, la si raggiunge in meno di due ore. Ma anche per le stanze: una stanza parte da circa 30 euro a notte. Cracovia piace soprattutto per la splendida architettura, l’arte contemporanea, i castelli, la vita notturna e i tanti musei sparsi per la città.

Portogallo

Concludiamo questa lista di mete low cost con il Portogallo e in particolare segnaliamo la sua città sulla costa nel nord-ovest, Porto. Nel paese potrete trovare tanti posti di mare, città, villaggi e borghi rurali che davvero meritano. Una notte in hotel a Porto può costare anche a partire da 34 euro, mentre per il volo a/r da 40 euro.