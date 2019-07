7 modi per dimagrire in estate, vediamo come

Dimagrire in estate si può, vi potrà risultare facile e perchè no, divertente. D’estate un pò tutti siamo attratti da aperitivi, gelati e tant’altro, ma secondo uno studio anche in estate possiamo dimagrire. Vediamo quando è possibile e come fare.

Sette modi per dimagrire in estate

1)Meno fame: nonostante le tentazioni di tante cose buone che ci sono in giro in estate, l’appetito durante i mesi estivi tende a diminuire, infatti con il caldo l’organismo lavora il doppio facendo così in modo che ci si sazia prima.

2)Meno calorie: sicuramente in estate la voglia di gelati e bibite fresche e tanta, ma con questo caldo chi volete che pensa ad una carbonara, ad una lasagna, penso in pochi. Così ci rifugiamo con frutta e verdura di stagione o comunque piatti leggeri, che di conseguenza ci fanno assumere meno calorie.

3)Idratazione: il caldo ci porta ad avere tanta sete favorendo così idratazione con acqua e bibite fresche, depurando così il nostro organismo da scorie e gonfiori.

4)Il sole: il sole influenza in modo positivo, il nostro stato d’animo, e questo senso di benessere favorisce il dimagrimento, vedendoci più belli e prendendoci cura del nostro corpo con più facilità.

5)Acqua fredda: farvi una doccia con acqua fredda vi farà felici. Per chi ha problemi di cellulite, bagnarsi con acqua gelata, ancora meglio quella del mare, aiuta a prevenire e a combattere la cellulite.

6)Il sonno: dormire qualche ora in più aiuta a dimagrire, i grassi vengono bruciati più facilmente durante la notte, ed è un bene per tutto il corpo.

7)Attività: in estate ci si muove di più, tra passeggiate al mare e in montagna, le ore trascorse a camminare sono maggiori rispetto a quelle che passiamo normalmente seduti in ufficio.