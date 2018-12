A cosa serve: buco sul tappo della Bic, taschino piccolo dei jeans, freccia spia della benzina e molto altro

Sono oggetti che usiamo tutti i giorni senza chiederci il perchè hanno determinate caratteristiche. Qualcuno magari qualche volta si chiede “ma a cosa serve questa cosa?” lasciando la domanda in sospeso, perchè diciamoci la verità, non è poi così importante saperlo. A noi basta che la penna scriva, l’auto cammini, i jeans siano alla moda, la carta igienica sia funzionale, l’iPhone faccia il suo dovere poi il perchè abbia questa o quella caratteristica passa sicuramente in secondo piano.

E quella domanda che ci è balenata in mente per un attimo, e magari si ripresenterà qualche altra volta, non è poi così importante… Ma noi abbiamo dedicato alcuni articoli proprio per rispondere a queste domande senza importanza, a queste curiosità che magari molti si son chiesti ma non hanno mai trovato risposta. Abbiamo riunito in questo articolo tutte le risposte che abbiamo trovato.

A cosa serve il buco sul tappo della penna Bic?

La usiamo tutti i giorni, molti di noi smangiucchiano anche il tappo, ma ci siamo mai chiesti a cosa serve il buco sul tappo della penna Bic? Per scoprirlo basta leggere l’articolo

Buco sul tappo delle penne Bic: ecco a cosa serve

Taschino piccolo dei jeans: a che serve?

Li indossiamo quasi tutti i giorni, c’è quel taschino che praticamente non usiamo se non per mettere le monetine, la chiavetta USB o qualche altro piccolo oggetto. Ci siamo mai chiesti a cosa serve o perchè è stato inserito nei mitici pantaloni più indossati del mondo? Scopriamolo

A cosa serve il taschino piccolo dei jeans? Scopriamolo

Bottoncini di metallo sulle tasche dei Jeans: hanno una funzione?

Sui jeans sono presenti dei rivetti posizionati sulle tasche. Li diamo per scontati pensando che siano una sorta di decorazione ma hanno una loro particolare funzione studiata proprio alla nascita dei mitici pantaloni (ed infatti se ci fare caso ci sono soltanto sui jeans e non sugli altri pantaloni). Ecco a cosa servono e chi li ha inventati.

A cosa servono i bottoncini di metallo sulle tasche dei jeans? Non sono per bellezza…

C’è un buco sui finestrini dell’aereo, perchè?

Ok lo ammetto, io non ci avevo neanche fatto caso, ma nei finestrini dell’aereo c’è un piccolissimo foro che ha una funzione importantissima, scopriamo insieme qual è.

A cosa serve il piccolo buco nei finestrini dell’aereo?

Accanto alla spia delle benzina c’è una piccola freccia…

Inutile dirlo, anche questa cosa la diamo per scontata. Guardiamo il quadrante dell’auto talmente spesso da non farci neanche caso ed invece quella piccola freccia accanto alla spia della benzina, a volte, potrebbe esserci davvero utile, soprattutto se guidiamo un’auto che non conosciamo.

A cosa serve la freccia accanto alla spia della benzina?

Disegni sulla carta igienica: a cosa servono?

Ok. lo ammetto, si può vivere benissimo anche senza saperlo…però anche questa può essere una curiosità no? Anche i disegni sulla carta igienica hanno una loro funzione.

A cosa servono i disegni sulla carta igienica? Scopriamolo

A cosa serve nell’iPhone il buchino tra la fotocamera e il flash?

A cosa serve il tessuto in più che ci vendono insieme agli abiti?

A cosa serve la rigatura intorno alle monete? Si tratta di un’usanza “storica”