Abbombazza 100% Brumotti a “Gli Angeli di Padre Pio”

San Giovanni Rotondo (FG), 4 luglio 2019 – Spettacolo per gli ospiti della struttura in occasione del suo tour in giro per l’Italia. Vittorio Brumotti, inviato del famosissimo programma di Antonio Ricci, oggi 4 luglio 2019 sarà a San Giovanni Rotondo in occasione del suo tour in giro per l’Italia “Da Milano a Padre Pio”. Un viaggio “lento” tra arte, sport e solidarietà.

Alle 16:30 Brumotti visiterà il Presidio di Riabilitazione “Gli Angeli di Padre Pio” e “abbraccerà” gli ospiti della struttura, soprattutto i piccini per donargli un sorriso che certamente sarà prontamente ricambiato.

“Vado dal mio sponsor principale che è colui che mi fa stare in piedi sui cornicioni e mi tira fuori dai rioni – ha dichiarato il volto noto della tv. Mi protegge tutto l’anno, sono molto devoto a Padre Pio, sono molto credente. Questo è stato un cammino di Santiago fatto in Italia con la mia bicicletta, fatto di italiani, persone fantastiche che mi hanno accolto e coccolato in ogni luogo del cuore e in ogni Bene del FAI dove sono andato”.

Il Presidio “Gli Angeli di Padre Pio” proprio in questi giorni ha ricevuto il prestigioso riconoscimento d’eccellenza quale UNICO Presidio di Riabilitazione extraospedaliero in Italia ad aver conseguito l’accreditamento internazionale JCI.

Mentre il tour ha visto protagonista Brumotti con 1 bici, 17 tappe, 17 giorni di viaggio e 1.600km percorsi di pura emozione.

Chi è Vittorio Brumotti

Vittorio Brumotti è un conduttore televisivo italiano, campione di bike trial. È entrato dieci volte nel Guinness dei Primati grazie ad incredibili imprese sportive.

Il 6 dicembre 2008, al Motor Show di Bologna ha superato 28 sbarre con la ruota posteriore della sua bicicletta e il 17 maggio 2009 in Sardegna si è tuffato da 17 metri con la bici nelle acque antistanti le grotte del Bue Marino a Cala Gonone. Poco tempo dopo è tornato in Sardegna per un nuovo record: sulla sommità della guglia naturale di Punta Caroddi, un picco a circa 150 metri sul livello del mare, ha effettuato 71 saltelli sulla sola ruota posteriore.

Il suo primo record è stato presentato al programma ‘Lo show dei record’ condotto da Barbara d’Urso. Nel 2012 Vittorio Brumotti ha ottenuto il Guinness World Record per aver risalito la Burj Khalifa, a Dubai, in bicicletta, in esattamente 2 ore e 20

minuti.

Nello stesso anno gli viene conferito il Premio alla voce contro lo spreco alla nona edizione del Leggio d’oro.

Nel 2013, seguendo le orme del collega ed amico Martyn Ashton, cambia stile ed inventa il Road bike Freestyle, compiendo le sue evoluzioni in sella ad una normale bici da corsa.

Come inviato di Striscia la notizia partecipa attivamente alla lotta contro la criminalità denunciando apertamente (attraverso la televisione) diverse azioni criminali.

In alcune occasioni ha subito aggressioni da parte di organizzazioni criminali, come quando il 2 dicembre 2017 è stato minacciato con spari di pistola e lancio di un mattone durante un servizio sullo spaccio di droga che avviene nel quartiere San Basilio di Roma.

Il 9 gennaio è stato aggredito insieme alla sua troupe televisiva da alcuni spacciatori nella piazza davanti alla stazione Centrale di Milano, il 20 gennaio 2018 per riuscire a uscire incolume dal quartiere Traiano di Napoli è dovuto essere scortato da dei carabinieri e il 25 febbraio 2018 nel quartiere Zen di Palermo dove gli abitanti hanno lanciato un pesante blocco di cemento da un balcone.