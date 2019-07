Addio alle formiche in casa con alcuni trucchi naturali

Estate significa anche formiche, non solo mare, sole, spiaggia, e belle giornate lunghe, purtroppo, nel quotidiano, al di là di ogni aspettativa positiva, c’è una triste realtà e questa triste realtà sono proprio le formiche che troviamo all’improvviso a casa nostra, a farci compagnia in queste calde giornate estive. C’è da dire che , in realtà, esse iniziano a farci visita anche già in primavera, ma comunque sia, non è una bella convivenza quella con le formiche. Le ritroviamo in ogni luogo della casa, ma soprattutto in cucina, luogo dove mangiamo.

In tal caso, vengono messi sul commercio numerosi prodotti chimici che ci garantiscono di eliminare le nostre fastidiose inquiline, ma che non fanno bene né alla casa, né a noi e nemmeno all’ambiente. C’è poi da dire che le formiche non tardano a riprodursi, lo fanno, anzi, in una velocità davvero stratosferica e quindi di andarsene proprio non ne vogliono sapere.

Ci sono, però, dei trucchi da provare, almeno prima di comprare questi insetticidi, che possono fare la differenza. Vediamo di cosa si tratta.

Eliminare le formiche dalla nostra casa in queste semplici modi

Un primo trucco fai da te è quello di tracciare una linea con del talco o del borotalco davanti agli ingressi dei balconi o delle finestre.

La tradizione dice che la loro presenza farebbe fare dei passi indietro alle nostre amiche formiche.

Addirittura, vi consigliamo di lasciare il tutto a terra per poi aspirare dopo mezzora. Il risultato dovrebbe essere lo stesso di quello citato sopra.

Possono servici in questa guerra contro le formiche anche i gusci di uovo, oppure la menta, il succo di limone , l’aceto di mele e la farina fossile.

Facciamo una piccola nota per la mente: nel caso della menta si possono anche utilizzare delle bustine di thè usate oppure degli oli essenziali. Per quanto riguarda il succo di limone, esso può essere diluito con l’acqua e spruzzato su porte e finestre.

Con la farina si può pulire: doccia, mazzi di carte, rame, piatti, allontanare formiche e parassiti