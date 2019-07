Amazon: numero verde non necessario, la sentenza

Numero verde nel commercio elettronico per Amazon, la Corte di giustizia Ue (causa C-649-17) stabilisce che una piattaforma di commercio elettronico non è obbligata a mettere a disposizione del consumatore un numero di telefono. La tutela dei diritti dei consumatori può essere garantita assicurando un contatto rapido e una comunicazione efficace con mezzi accessibili, chiari e comprensibili; la scelta è dell’azienda che può avvalersi di strumenti non specificati nella direttiva Ue 2011/83. I ricorrenti sostenevano la necessità di indicare un numero di telefono e fax.