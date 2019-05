Amici 18: escono Mameli e Umberto

Inizia Amici, entra in studio Maria De Filippi, e la prima cosa che fa, presenta Raffaella Carrà. Ora Maria De Filippi presenta i ragazzi, stasera sono vestiti ognuno di un colore diverso, e spiega che ci saranno delle esibizioni singole e che si sfideranno singolarmente tra di loro. Poi presenta la giuria speciale di stasera, è formata da Gerry Scotti, Emma e Mara Venier.

Dove stanno i ragazzi c’è una sedia vuota, e questo perché si deve completare la sfida interrotta la settimana scorsa tra Mameli e Umberto. Inizia la sfida, sarà su un’unica prova, quella rimasta in sospeso della settimana scorsa. Inizia la prova. La giuria vota, rimane Umberto nel proseguo del programma, va a casa Mameli.

Maria De Filippi chiama tutti i ragazzi al centro dello studio e gli fa vedere cinque maglie, spiega che si scontreranno a gironi, e che alla fine rimarrà una maglia x2, si scontreranno e alla fine uno di loro andrà a casa.

In questo primo turno vota la giuria speciale, Emma, Gerry Scotti e Mara Venier. Inizia Giordana, poi tocca esibirsi Vincenzo. Ora è la volta di Tish, poi si esibisce Umberto. Adesso tocca ad Alberto, che prima di cantare dice ad Emma che è interessato a lei, infine tocca a Rafael. La classifica finale vede la vittoria di Rafael, che arrivato primo si aggiudica la prima maglia che vale la semifinale, Alberto arriva secondo, Tish e Giordana parimerito terze, poi Vincenzo, ultimo Umberto.

Adesso viene ripresentata Raffaella Carrà, canta con Alberto, Tish e Giordana, e nella coreografia del balletto ci sono anche Rafael e Vincenzo che ballano, Umberto no perché non ha partecipato alle prove. Alla fine Raffaella Carrà si complimenta con tutti i ragazzi e saluta tutti.

Inizia il secondo turno, votano i professori, inizia Alberto. Adesso tocca ad Umberto, poi Giordana, che rifiuta di fare una canzone assegnata da Rudy Zerbi. La stessa canzone era stata data, sempre da Rudy Zerbi, ad Alberto che non si è rifiutato e l’ha cantata. Adesso Giordana canta la sua canzone, poi tocca a Vincenzo, infine Tish. La classifica finale decreta parità tra Alberto e Tish, si va allo spareggio, canteranno una canzone a testa. La seconda maglia per la semifinale va a Tish.

Il terzo turno inizia, i ragazzi saranno giudicati dal televoto, inizia Giordana. Poi tocca esibirsi Umberto, a seguire Alberto, a finire Vincenzo. Il televoto fa arrivare a parimerito Giordana e Alberto, adesso sono i professori che decidono chi far passare in semifinale. Ancora una volta Alberto perde lo spareggio, vince Giordana e passa in semifinale.

Quarto turno, la decisione di chi portare alla semifinale è di Vessicchio e Cannito. La prima esibizione è di Alberto, poi tocca ad Umberto, infine si esibisce Vincenzo. Va in semifinale Vincenzo, si fronteggeranno per l’ultimo posto in semifinale, Alberto con Umberto.

Questa ultima prova vedrà tre metodi di giudizio, Vessicchio/Cannito, televoto, professori. Viene chiesto ai ragazzi che sono andati già in semifinale, di scegliere e schierarsi o con Alberto o con Umberto. Tocca a Giordana che sceglie Umberto, Vincenzo sceglie Alberto, Tish va da Alberto, Rafael va con Umberto.

Ora la parte più brutta del programma, Pio e Amedeo, volgari e che non fanno ridere.

Inizia ad esibirsi Rafael per Umberto. Adesso tocca esibirsi a Tish per Alberto. Adesso è la volta di Umberto, poi si esibisce Alberto. Ultima esibizione da parte di Alberto, tocca a Vincenzo, stessa cosa da parte di Umberto, l’esibizione è di Giordana. Canta ancora Alberto, due volte, lo stesso fa Umberto, balla due volte. Al televoto vince Alberto. Alberto è l’ultimo semifinalista, esce Umberto.