Amici 18: la proposta choc di Loredana Bertè

Nuova doppia proposta di Loredana Bertè dopo l’eliminazione dal serale di sabato scorso della ballerina della squadra blu di Valentina, come era già successo dopo l’eliminazione della cantante Ludovica della squadra dei blu qualche settimana fa, lei non ci sta, e fa una proposta choc. Loredana Bertè, ci rimane male quando avviene l’eliminazione di Valentina nello scontro finale contro Mameli e contesta il voto della giuria dei professori interni, e di conseguenza propone una sfida diretta da effettuare sabato prossimo nel serale tra Valentina e Mameli. L’esibizione e quindi l’esclusione dal programma, debba essere deciso solo ed esclusivamente con il televoto, cioè la decisione la deve prendere il pubblico da casa e non la commissione interna, lei compresa.

Già ad inizio trasmissione del serale di sabato scorso, la Bertè aveva chiesto che entrambe le partite e quindi tutte le esibizioni fatte dai ragazzi, fossero state giudicate dal televoto. Questa sua proposta era stata accettata in parte, proprio come due sabato fa, e cioè che solo la prima partita fosse stata giudicata con il televoto, la seconda partita invece sarebbe rimasta al giudizio dei professori. Coincidenza della cosa, la prima partita giudicata dal televoto, aveva visto la sconfitta della squadra bianca con la momentanea uscita di Mameli.

A storcere il naso, potrebbero essere i ragazzi usciti nelle puntate precedenti dal talent. Ma la Bertè a tal proposito continua a stupire nelle sue idee, e precisa: ho già consegnato due buste, una verrà aperta se il pubblico preferirà l’esibizione di Mameli, l’altra se preferirà l’esibizione di Valentina. Entrambe le buste, nel caso venisse accettata la sua proposta, verranno aperte in diretta in puntata del serale di sabato prossimo, solo dopo aver scoperto chi sarà il vincitore di questo confronto secondo il gusto del pubblico da casa.