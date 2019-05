Inizia il serale di amici 18, Maria De Filippi apre il programma, e lo fa in un modo diverso dalle altre volte. Spiega ai telespettatori quello che è successo settimana scorsa, con il voto della commissione Valentina aveva perso ed era uscita dal programma. Loredana Bertè non aveva accettato questo verdetto in quanto non riteneva giusto che uscisse Valentina con la sfida con Mameli, e quindi chiede che stasera Mameli e Valentina facessero una sfida tra di loro e che venissero giudicati da casa con il televoto, e non dalla commissione. La sfida inizia, balla Valentina per due volte, canta Mameli due volte. Il televoto da ragione a Mameli che vince, Valentina va definitivamente a casa, la commissione conferma il verdetto del televoto e di conseguenza quello che avevano votato settimana scorsa.

Valentina sarà protagonista del video di Loredana Bertè

Loredana Bertè nel salutare Valentina, gli dice che sarà la protagonista del video del suo nuovo disco, e che dovrà essere lei stessa, Valentina, a curare la coreografia.

Inizia la partita tra bianchi e blu, la prima prova è tra Tish e Giordana, la prova l’ha chiesta Rudy Zerbi, e la chiama “non tale e quale”, si apre il televoto. Vince Giordana, è 1-0 bianchi. La seconda prova è Rafael contro Vincenzo, vincono ancora i bianchi, è 2-0. Terza prova, vale 2 punti, è quella segregata, vede Umberto contro Alberto. Quarta prova, duetto con ospite, Giordana/Mameli duettano con Albano, Alberto con Massimo Ranieri, vincono i blu, è 2-1 bianchi. Si va alle carte, la prova segregata che vale 2 punti, deciderà chi vince la partita, vincono i blu, 3-2. Dopo le varie votazioni esce momentaneamente Umberto.

Amici 18, particolare la sfida fra Mameli e Alberto

Inizia la seconda partita, Mameli contro Alberto. La caratteristica di questa sfida, è che a parte il punto, chi perde rischia l’eliminazione diretta. Vince Alberto, 1-0 per i blu, e la commissione decide di salvare Mameli che rientra in squadra. La seconda partita vede Vincenzo contro Rafael, vince Rafael, è 1-1. Terza prova, prova segregata, Giordana contro Tish. Quarta prova, Vincenzo contro Rafael, vince Vincenzo, è 2-1 blu. Quinta prova, Giordana contro Alberto, vince Alberto, è 3-1 blu. Si va alla carte, anche la prova segregata la vincono i blu e di conseguenza vincono la partita.

Si rimanda tutto dopo l’intervento di Peparini

Anche la seconda partita viene vinta dai blu, di conseguenza, come già successo precedentemente, per individuare chi dei bianchi verrà eliminato, si procederà ad un torneo interno. La prima sfida vede affrontarsi Rafael contro Giordana. Vince Rafael e così Giordana va in sfida con Mameli. In questa sfida vince Giordana, e per determinare chi esce dal programma, Mameli sfiderà Umberto. Le prove per rimanere nel programma sono 3 per entrambi, ma dopo essersi esibiti 2 volte ciascuno, Peparini interviene e afferma che Umberto ha un’infiammazione ad un ginocchio e non è giusto farlo esibire in queste condizione per un obbiettivo così importante, è più giusto farlo guarire e prepararsi per proseguire la sfida settimana prossima. La proposta viene accettata da tutti i professori, quindi stasera non ci sarà nessun eliminato.

Amici 18: Maria saluta Ricky e Vittorio

Alla fine della trasmissione, Maria De Filippi chiama a se Ricky Martin e Vittorio Grigolo, e annuncia che dalla settimana prossima non ci saranno più i direttori artistici e che i ragazzi in trasmissione del serale saranno da soli.