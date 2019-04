Amici 2019, il Serale: ospiti di sabato 13 aprile

Amici 2019: Dopo i dati auditel non proprio esaltanti dell’ultima puntata del serale, si cerca di attirare il pubblico con degli ospiti che siano davvero super.

Il primo super ospite della puntata di sabato 13 aprile, è Ornella Vanoni. Prossima a compiere 85 anni (25 settembre), e visto il successo ottenuto di recente nella sua intervista spassosa a Domenica in, ospite divertente all’ultimo Sanremo, e vittoriosa con il suo allievo Paolo Vallesi a “ora o mai più”, tutti programmi RAI, si cerca di ottenere dei risultati di ascolto migliori a quelli ottenuti fino ad adesso.

Duetterà con i ragazzi della squadra blu con la sua voce unica e riconoscibile e proporrà alcune delle sue canzoni più famose portate in giro in tour in tutto il Mondo.

Gli altri super ospiti che duetteranno con la squadra bianca sono Il Volo. Talenti puri, hanno conquistato il Mondo, abituati a duettare con personaggi famosi come Barbara Streisand, Placido Domingo, e altri. Si esibiranno con i ragazzi della squadra bianca cantando sia delle canzoni vecchie che li hanno resi famosi, e sia le nuove che hanno portato in giro nel loro Tour per il Mondo.