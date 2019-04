Tanta tensione nella puntata del serale di Amici 2019, Ricky Martin accusa Loredana Bertè di bullismo contro Vincenzo. La Bertè critica il fisico di Vincenzo, troppo basso, coreografie adatte a lui, può fare il rappresentante di materassi e tant’altro. Ricky Martin anche essendo della squadra bianca, non accetta questo comportamento contro un ballerino, perché i suoi commenti fanno soffrire e non sono per niente di aiuto. La Bertè non ci sta e gli dice che non può permettersi Ricky Martin, che cerca applausi facili di condannarla, il bullismo e un reato, lei combatte contro il bullismo e non accetta un’affermazione del genere. Ricky chiede scusa e non intendeva dire il bullismo come reato, solo che i suoi commenti sono molto forti e fanno soffrire.

La prima parte finisce con la vincita dei blu, la serata si prospetta piene di sorprese…