Amici 2019, terza puntata, eliminato Jefeo

Sabato 13 aprile 2019, ore 21,17, inizia la terza puntata del serale di Amici 18. Maria De Filippi entra in studio e presenta le squadre, prima i componenti della squadra bianca e poi della squadra blu. Poi è la volta dei direttori artistici, prima quello dei blu, Vittorio Grigolo, e poi quello dei bianchi, Ricky Martin.

Amici 2019: a Loredana non piace Jefeo

Poi la De Filippi parla con Loredana Bertè, la scorsa settimana, dopo l’eliminazione di Ludovica, il giorno dopo la Bertè scrive un post dove non condivide la scelta dei professori di aver mandato a casa Ludovica, ma a che suo parere ad uscire sarebbe dovuto essere Jefeo. A rispondere alla Bertè è Rudy Zerbi, che non la condivide. La Bertè propone che per la prima partita non voti la commissione formata dai professori, ma si faccia il televoto, e non canti Jefeo per questa prima partita. La produzione accoglie la proposta della Bertè di far giudicare la prima partita con il televoto, ma non accoglie il fatto di non far cantare Jefeo.

Amici 2019, il Serale: ospiti di sabato 13 aprile

La prova proposta della Bertè con colpi di scena

Inizia la prima prova, viene chiamata prova proibitiva, altra proposta della Bertè, consiste nell’esibizione da parte di tutti di cantare due canzoni, Vacanze romane e Sei bellissima. Per la squadra blu i tre cantanti hanno preparato entrambe le canzoni, per i bianchi invece Giordana le fa entrambe, Mameli e Alvis no. La prima prova vede Jefeo contro Mameli sul brano “sei bellissima”, vincono i blu, 1-0. Entrambi vengono giudicati male nell’esibizione da Loredana Bertè.

Amici 2019: la prova segregata

La seconda prova vede Umberto contro Valentina, vincono i bianchi 1-1. La terza prova è la prova segregata, vale 3 punti, vede Tish contro Giordana. La quarta prova vede il confronto tra Rafael e Vincenzo, vincono i blu, è 2-1. Quinta e ultima prova, Alberto contro Mameli, vincono ancora i blu, 3-1. Adesso è il momento di vedere chi ha vinto la prova segregata che vale 3 punti. La prova segregata viene vinta dai bianchi che ribaltano così il risultato della partita dando la vittoria alla squadra bianca per 4-3. Vittorio Grigolo sceglie di salvare Vincenzo che per salvarsi definitivamente dovrà esibirsi e superare il 90% con il televoto, e si salva riuscendo ad avere il 94%. Una volta che la squadra blu ha perso, la Bertè propone che quello ad andare in sfida per la squadra blu sia Alberto. La commissione accetta in parte la richiesta, lo mette in sfida ma con il solito metodo di voto, fa votare i bianchi e Alberto viene affiancato per l’eliminazione da Tish e Jefeo. Ora tocca alla Bertè decidere tra i tre chi eliminare, e spiazzando un po’ tutti e provocando le ire di Zerbi, decide di eliminare Jefeo.

Inizia la seconda partita: perderanno i bianchi o i blu?

Inizia la seconda partita, vota la commissione, per i blu Tish duetta con Ornella Vanoni, per i bianchi il duo Giordana/Mameli duettano con Il Volo, vincono i blu, 1-0. La seconda prova vede Alberto contro Umberto, vincono ancora i blu, si va sul 2-0. Si arriva alla terza prova, è quella segregata, vale 2 punti. E’ una sfida che chiede Rafael contro Vincenzo, viene accettata da Vincenzo e dalla commissione.

E’ il momento in cui Maria De Filippi, come ogni settimana, trasforma Amici in c’è posta per te. Questa settimana tocca a Rafael, prima vengono fatte vedere delle immagini e poi viene fatta entrare la mamma in studio.

Quarta prova, Alvis contro Valentina, vincono i bianchi, si va sul 2-1 per i blu. Al direttore artistico della squadra bianca, Ricky Martin, essendo in svantaggio, gli viene proposto di poter scegliere di fare una sfida secca che vale l’intera partita ed evitare di sapere il risultato finale con la prova segregata. Ricky Martin accetta e manda per questa sfida diretta Giordana, la squadra blu mette in sfida Vincenzo. Dopo l’esibizione la De Filippi fa vedere il risultato finale se si fosse considerata con la prova segregata, avrebbero vinto i bianchi 3-2. Alla prova secca, il risultato non cambia, vincono i bianchi, ad uscire stasera sarà sicuramente un componente della squadra blu.Vittorio Grigolo deve provare a salvarne uno, sceglie Alberto che si dovrà esibire riuscendo ad arrivare ad una percentuale di gradimento del pubblico del 99%, arriva al 94% e non ce la fa.

Ora dovrebbe essere il momento comico con Pio e Amedeo che sinceramente preferisco non commentare.

Jefeo contro Valentina: esce Jefeo

Inizia la sfida tra tutti i componenti blu fino ad arrivare a chi uscirà. Iniziano a sfidarsi Tish contro Alberto. Viene salvato Alberto, quindi Tish ora va in sfida con Vincenzo. In questo caso viene salvato Vincenzo e ancora una volta rimane in sfida Tish, per la prossima prova dovrà affrontare Valentina. Viene salvata Tish. Ora sono rimasti Valentina e Jefeo, si esibiranno due volte ciascuno, la sfida tra di loro decreterà chi lascerà definitivamente il programma. La sfida la vince Valentina, Jefeo va a casa.