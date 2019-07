Area 51: 1 milione di persone pronto ad invaderla il 20 settembre

In questi ultimi giorni sta spopolando la notizia sul milione di persone che dovrebbe invadere l’Area 51, nel deserto del Nevada. Questa notizia riguarderebbe persone convinte a “invadere” l’Area 51,per scoprire tutti i segreti sugli alieni che dovrebbero essere nascosti nella base e non disponibili per i cittadini.

Invasione Area 51

La notizia è nata su Facebook,le istruzioni al riguardo chiedono di presentarsi il 20 settembre davanti alla base nel deserto del Nevada a circa 160 Km da Los Angeles.

L’iniziativa è nata per mano di Jackson Barnes, che seppure felice del successo del suo post, si è dovuto pentire di quanto accaduto e della risonanza avuta dal suo post

e ha mandato un messaggio al governo americano.

Il messaggio di Barnes dice:

“Buongiorno governo degli Stati Uniti,questo è uno scherzo e non intendevo portare avanti il piano, ho solo pensato che sarebbe stato divertente e in più avrei ricevuto molti like, non sono io il responsabile se poi le persone decideranno di occupare realmente l’area 51”

Nonostante il messaggio di Jackson Barnes l’idea di invadere la base militare continua e moltissime persone sono convintissime di recarsi il 20 settembre nel deserto del Nevada per scoprire quanto la base custodisce.

.

Sulla spiaggia “Storn Area 51,they can’t stop all of us” vengono date istruzioni chiave e precise sul come occupare la base militare: è necessario, si precisa correre con le braccia all’indietro come Naruto, un ninja di un’anime e manga giapponese, poichè in questo modo nessuno potrà fermare la corsa.

L’evento ha attirato l’attenzione degli agenti federali che già hanno preso provvedimenti, in molti hanno provato a scoraggiare il milione di invasati che voglio invadere la base. facendogli

capire che si parla comunque di una base militare segreta e tra l’altro molto sicura.

Nonostante tutto, ora come ora, più di un milione di persone sono pronte per invadere la base militare. Il 20 settembre vedremo come va a finire.