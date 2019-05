Arrestati 4 ragazzi italiani in Spagna, erano in Erasmus. Un ragazzo spagnolo in coma

Una serata come tante, dove i giovani si divertono nei locali. Quattro ragazzi italiani studenti in Erasmus sono stati coinvolti in una rissa in Spagna. È avvenuto nella tranquilla città di Cadice in Andalusia al Sud della Spagna. Forse il troppo alcol, forse per gelosia, è scoppiata una rissa violenta senza nessun senso. Un video ha ripreso le immagini della rissa: si vede il ragazzo spagnolo a terra e un altro lo colpisce con un calcio in testa. Quel calcio è stato fatale, il ragazzo spagnolo è in coma. I quattro ragazzi italiani in manette sono stati portati in carcere.

Il video choc sta circolando sul web, al momento non si conoscono ancora le motivazioni che hanno scatenato questa violenta rissa.