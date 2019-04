Assicurazione auto online, evitare un sito in assoluto, ecco di cosa si tratta

L’Ivass, l’Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private, ha segnalato un sito da non prendere in considerazioni, chi lo farà non assicura la propria auto e incorre in multe, vediamo di cosa si tratta. Il comunicato di allerta è stato emanato per avvisare gli automobilisti che il sito www.adriaticaassicurazioni.it vende polizze irregolari.

Cosa succede per chi contrae un’assicurazione auto con questo sito?

Si tratta di una vera e propria frode, perché al fronte del pagamento viene rilasciata una polizza assicurativa falsa, non ha nessun valore e in caso di incidente non si è coperti. Purtroppo, questo non è l’unico sito a cui stare attenti.

Come capire se un sito emette polizze false

L’Ivass consiglia prima di sottoscrivere una polizza assicurativa di fare molta attenzione e stila un elenco di cose da fare.

È possibile controllare sul sito dell’IVASS se il sito è riportato nel registro degli intermediari assicurativi (RUI) e se è compreso nell’elenco degli intermediari in Europa. Fare attenzione se vi viene chiesto i l pagamento con carte di credito ricaricabili o prepagate, questo metodo di pagamento è irregolare.

In caso di dubbi prima di pagare, è possibile contattare il Call Center dell’Ivass (800–486661, attivo dal lunedì al venerdì h 8,30-14,30).

Assicurazione auto: aumenti fino al 40%, ma per quali province?