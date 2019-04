Auto: nuovi sistemi di sicurezza obbligatori, ecco tutte le novità

Il nuovo Euro-Parlamento a settembre approverà il pacchetto sicurezza per le auto, che prevede: Limitatori di velocità, alcolblock e altre strumentalizzazioni che renderanno i veicoli di nuova immatricolazione più sicuri.

La nuova direttiva europea introdurrà nuove regole per la fabbricazione dei nuovi autoveicoli a partire da maggio 2022. I nuovi mezzi dovranno essere dotati di nuove strumentalizzazione per la sicurezza alla guida come: la scatola nera, i regolatori di velocità, la frenata automatica e il blocco del motore per chi si mette al volante in stato di ubriachezza.

Il pacchetto sicurezza è stato a lungo discusso tra i 28 paesi membri dell’unione Europea ed è quasi giunto a conclusione. Il pacchetto dovrà essere rettificato e approvato dal nuovo Parlamento europeo, che sarà eletto a fine maggio, e dal Consiglio Europeo. L’iter legislativo che si concluderà, infine, con l’approvazione definitiva dei singoli stati.

L’Unione Europea decide: auto più sicure di serie dal 2022

La nuova normativa introdurrà delle novità rivoluzionarie, come lo è stato l’introduzione del crash test negli anni 90 e l’obbligo delle cinture di sicurezza nel 1988.

Verrà introdotto l’obbligo dell’istallazione su autovetture e mezzi pesanti delle scatole nere. Queste rileveranno la velocità, l’accelerazione e altre informazioni utili a chiarire le dinamiche di un eventuale incidente.

Un’altra novità sarà l’istallazione dell’alcolock, uno strumento già utilizzato negli Stati Uniti, che evita a chi è in stato di ebrezza di mettersi alla guida. In pratica l’auto si accenderà solo nel momento in cui il guidatore soffierà nell’apposito strumento e risulterà negativo al test, quindi può guidare in assoluta sicurezza il veicolo.

Un altro dispositivo, su cui si è discusso sull’introduzione è l’Isa (Intelligent speed assistant).

Tale strumento è molto costoso, di conseguenza le case automobilistiche sono un po’ restie nell’istallarlo sui nuovi veicoli. Anche se la Ford l’ha già adottato sulla nuova Focus. Isa è uno strumento che permette la regolazione automatica della velocità, tramite la rilevazione del limite previsto nella zona di percorrenza e la combinazione dei dati del navigatore e della telecamera di bordo.

Sicurezza, l’Europa studia i dispositivi da rendere obbligatori

Tutte queste novità sicuramente incideranno sul costo dell’autovettura a cui bisogna anche aggiungere lo sviluppo di nuovi modelli ibridi, per poter raggiungere l’obbiettivo di abbassare i consumi di CO2 nell’aria del 30% entro il 2030. Tutto questo, quindi, sicuramente inciderà su un possibile aumento dei prezzi di acquisto dei veicoli.