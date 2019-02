Bambini non vaccinati paragonati agli ebrei vittime della Shoah: la campagna shock dei no vax

Fa discutere la campagna no vax shock di Trento che ha paragonato i bambini non vaccinati esclusi dalle scuole perseguitati come i bambini ebrei rinchiusi nei campi di concentramento vittimi della shoah.Il maxi cartello itinerante percorre le strade della città con la macabra scritta “la storia si ripete”, raffigurando due bambini, uno marchiato come non ariano e uno come non vaccinato.

Una campagna di cattivo gusto condannata non solo dal mondo politico locale che oltraggia la storia e lo sterminio di un intero popolo. “I contenuti del manifesto delirante e folle affisso a Trento da un gruppo di no-vax è quanto di più offensivo nei confronti delle vittime della Shoah sia mai stato propagandato negli ultimi anni”, ha commentato Alessandro Bertoldi, presidente di Alleanza per Israele, parlando di “volgare delirio”.