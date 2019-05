In tutto sono 183 i comuni che hanno ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu, classificati con le spiagge più belle d’Italia. Ci sono 8 in più contro i 175 dello scorso anno e si contano 12 sono i nuovi ingressi (nessuna new entry per Liguria e Toscana): Villalago (L’Aquila) sul lago di Scanno), Pisticci (Matera), San Nicola Arcella (Cosenza), Villapiana (Cosenza), Anzio (Roma), Imperia, Riva Ligure (Imperia), Sanremo (Imperia), Gabicce (Pesaro Urbino), Maruggio (Taranto), Sant’Antioco (Carbonia Iglesias), Pozzallo (Ragusa).

A non far più parte della lista sono Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio nelle Marche e di Rodi Garganico e Melendugno in Puglia.

Al primo posto troviamo la Liguria che sale a 30 località con tre nuovi ingressi e guida la classifica nazionale, seguita soltanto dalla Toscana con 19 località, la Campania resta a 18 spiagge con Bandiera blu, a seguire le Marche con 15 località. La Sardegna ha 14 località con un nuovo ingresso, mentre la Puglia conquista una nuova località e raggiunge 13 spiagge con Bandiera blu, perdendone due.

Infine, c’è la Calabria con 11 bandiere e due nuovi ingressi, poi c’è l’Abruzzo che sale a 10 con l’ingresso di un lago. Il Lazio si ferma a 9, più nuova entrata, il Veneto resta con 8 Bandiere blu, stessa cosa vale per l’Emilia Romagna che conferma le sue 7 località. La Sicilia arriva a 7 Bandiere, mentre la Basilicata arriva a 5 con un nuovo ingresso e il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 Bandiere dell’anno precedente. Il Molise resta con 1 Bandiera blu.

Bandiera blu: ecco i comuni premiati nel 2019

IMPERIA

Bordighera

Sanremo

Taggia

Riva Ligure

Santo Stefano al Mare

San Lorenzo al Mare

Imperia

SAVONA

Ceriale

Borghetto Santo Spirito

Loano

Pietra Ligure

Finale Ligure

Noli

Spotorno

Bergeggi

Savona

Albissola Marina

Albissola Superiore

Celle Ligure

Varazze

GENOVA

Camogli

Santa Margherita Ligure

Chiavari

Lavagna

Moneglia

LA SPEZIA

Framura

Bonassola

Levanto

Lerici

Ameglia

TOSCANA

MASSA CARRARA

Carrara

Massa

LUCCA

Forte dei Marmi

Pietrasanta

Camaiore

Viareggio

PISA

Pisa

LIVORNO

Livorno

Rosignano Marittimo

Cecina

Bibbona

Castagneto Carducci

San Vincenzo

Piombino

Marciana Marina

GROSSETO

Follonica

Castiglione della Pescaia

Grosseto

Monte Argentario

I riconoscimenti per le spiagge 2019

TOSCANA

Massa Carrara

• Carrara – Marina di Carrara Centro/Ovest

• Massa – Ronchi Levante, Ronchi Ponente, Sinistra Brugiano/Marina Centro/Destra Frigido/Sinistra Frigido, Campeggi/Ricortola/Marina Ponente/Destra Brugiano

Lucca

• Forte dei Marmi – Litorale Centro/Capannina

• Pietrasanta – Tonfano

• Camaiore – Lido Arlecchino

• Viareggio – Marina di Viareggio (Levante/Ponente), Torre del Lago Puccini

Pisa

• Pisa – Calambrone/Tirrenia, Marina di Pisa

Livorno

• Livorno – Cala del Miramare, Rogiolo, Del Sale/Roma, Tre Ponti, Rex, Cala Quercianella

• Rosignano Marittimo – Castiglioncello, Vada

• Cecina – Le Gorette, Marina di Cecina

• Bibbona – Marina di Bibbona Centro/Sud

• Castagneto Carducci – Marina di Castagneto Carducci

• San Vincenzo – Rimigliano, Principessa, Spiaggia della Conchiglia

• Piombino – Parco Naturale della Sterpaia

• Marciana Marina – La Fenicia

Grosseto

• Follonica – Spiaggia Sud, Spiaggia Nord

• Castiglione della Pescaia – Rocchette/ Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo/Ponente, Spiaggia Pian D’alma/ Casetta Civinini-Piastrone/Punta Ala,

• Levante/Tombolo

• Grosseto – Marina di Grosseto, Principina a Mare

• Monte Argentario – Porto Santo Stefano, La Caletta, Porto Santo Stefano Il Moletto, La Soda, Porto Santo Stefano, Il Pozzarello, Cala Piccola, Porto Ercole Le Viste, La Feniglia

LIGURIA

Imperia

• Bordighera – Zona Ovest di Capo Sant’Ampelio, Zona Est di Capo Sant’Ampelio

• Sanremo – Rio Foce, Tre Ponti, Imperatrice, Corso Marconi, Bussana

• Taggia – Arma di Taggia

• Riva Ligure – Ex Bungalow

• Santo Stefano al Mare – Baia Azzurra, Il Vascello

• San Lorenzo al Mare – U’Nustromu/Prima Punta, Baia delle Vele

• Imperia – Spianata Borgo Peri, Borgo Prino e Foce, Borgo Marina

Savona

• Ceriale – Litorale

• Borghetto Santo Spirito – Litorale

• Loano – Spiaggia di Loano

• Pietra Ligure – Ponente

• Finale Ligure – Spiaggia di Malpasso/Baia dei Saraceni, Finalmarina, Finalpia, Spiaggia

• del Porto, Varigotti, Castelletto San Donato

• Noli – Capo Noli/Zona Vittoria/Zona Anita/ Chiariventi

• Spotorno – Lido

• Bergeggi – Il Faro, Villaggio del Sole

• Savona – Fornaci

• Albissola Marina – Lido

• Albisola Superiore – Lido

• Celle Ligure – Levante, Ponente

• Varazze – Arrestra, Ponente Teiro, Levante Teiro, Piani D’Invrea

Genova

• Camogli – San Fruttuoso, Spiaggia Camogli Centro/Levante Santa Margherita Ligure – Scogliera Pagana, Punta Pedale, Paraggi, Zona Milite Ignoto

• Chiavari – Zona Gli Scogli

• Lavagna – Lungomare

• Moneglia – Centrale, La Secca, Levante

La Spezia

• Framura – Fornaci (Spiaggia Confine Deiva Marina), Spiaggia La Vallà-Apicchi

• Bonassola – Lato Est e lato Ovest

• Levanto – La Pietra, Casinò, Ghiararo

• Lerici – Lido, San Giorgio, Eco del Mare, Fiascherino, Baia Blu, Colombo

• Ameglia – Fiumaretta

Per gli approdi, i riconoscimenti vanno a :

LIGURIA

IMPERIA

Portosole (Sanremo)

Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare)

Marina di San Lorenzo (San Lorenzo al Mare)

Go Imperia (Imperia)

SAVONA

Marina di Andora (Andora)

Marina di Alassio (Alassio)

Marina di Loano (Loano)

Marina di Varazze (Varazze)

GENOVA

Marina di Chiavari (Chiavari)

LA SPEZIA

Porticciolo di Portovenere (Porto Venere)

Porto Mirabello (La Spezia)

Porto Lotti (La Spezia)

TOSCANA

PISA

Porto di Pisa (Pisa)

LIVORNO

Marina Cala de’ Medici (Rosignano Marittimo)

Porto di Marciana Marina (Marciana Marina)

GROSSETO

Marina di Punta Ala (Castiglione della Pescaia)

Marina di San Rocco – Porto della Maremma (Grosseto)

Marina Cala Galera (Monte Argentario)