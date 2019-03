Una delle spese “più inutili” per le famiglie italiane sono sicuramente i libri di testo per le scuole. Attenzione: diciamo inutili perché spesso i libri di testo costano parecchio e lo stato non interviene ad agevolare tale situazione. Infatti, accade, che in una stessa famiglia un dato libro non vada bene per il fratellino minore perché è di un’edizione vecchia oppure perché i docenti decidono di adottarne un altro. E quindi capita che i libri vecchi rimangono in casa, senza essere venduti e senza essere usati, e che si spendano altri soldi per altri libri che faranno la stessa fine. Almeno quello dell’istruzione dovrebbe essere un settore molto economy, cosa che avviene in molti paesi a cui l’Italia dovrebbe rivolgere uno sguardo. Ma vediamo di seguito cosa è successo nel nostro paese.

1.000 euro per il Bonus Libri, la proposta di Legge

In Italia è stata avanzata un progetto culturale: istituire biblioteche in tutte le scuole italiane, le quali potrebbero cambiare il modo studiare non avendo alcuna conseguenza grave sulle famiglie degli studenti italiani. Inoltre, si è anche pensato a degli sportelli dedicati ai cittadini il cui scopo è quello di organizzare degli eventi culturali che possano coinvolgere le scuole e la cittadinanza tutta.

Pertanto, sono previsti anche dei bonus di 1.000 e altre agevolazioni fiscali per librai, editori e distributori. Ma la cosa importante riguarda le famiglie con basso reddito: infatti, saranno messi a disposizione per loro delle maggiori detrazioni per quanto riguarda l’acquisto di libri, (fino a un massimo di 1000 euro all’anno, di cui 400 euro previsti per i testi scolastici).

Chi sostiene tale proposta è il partito di Forza Italia, il quale ha dichiarato che aiuti di questo tipo potrebbero salvare l’ambito e il modo della lettura, e quindi scrittori, ed incentivare il più possibile qualsiasi tipologia di italiano a comprare più libri possibili. Speriamo in nuove notizie.