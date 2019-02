Brevetto in cerca di acquirente: spugna rivoluzionaria

Quanti sono gli inventori che creano prodotti rivoluzionari che poi non trovano mercato perchè non trovano nessuno disposto a commercializzarli? E’ il caso di Lidia una nostra lettrice che ha creato un prodotto rivoluzionario che non riesce, però, a commercializzare da sola e cerca un acquirente.

Si tratta di una striscia in cotone per lavarsi le spalle e altre parti del corpo con la possibilità di inserire una spugna sia circolare che rettangolare. Solo la striscia può essere usata per applicare un eventuale pomata sulle spalle, sulla schiena, nella parte posteriore della gambe.

Per chi volesse contattare la signora lidia può scrivere a lidia1452@libero.it